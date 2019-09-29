СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину

Истинной причиной, по которой ушедший в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер добивался военной помощи для силовиков Киева, может быть конфликт интересов. Такую версию озвучила газета Politico.

По ее данным, Госдепартамент США может начать расследование из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company, которая производит противотанковые ракеты Javelin. Ранее президент Дональд Трамп дал "зеленый свет" поставкам этих ракет на Украину. Примечательно, что он выступал против такой помощи для украинских силовиков, но под влиянием ряда сотрудников своей администрации в конечном итоге согласился.

В публикации обращается внимание на то, что сразу после назначения на должность спецпредставителя по Украине Волкер принялся активно лоббировать за поставки Javelin и другого оружия для вооруженных сил Киева. При этом, по договоренности с администрацией, которую газета называет "весьма необычной", он одновременно работал в лоббистской фирме BGR Group и Институте Маккейна. Обе эти организации имеют финансовые связи с Raytheon Company, которая в результате решения Трампа одобрить военную помощь Украине получила многомиллионные контракты.