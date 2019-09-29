СМИ сообщили об обязанности Facebook и WhatsApp в передаче данных Лондону

Американские социальные сети, в частности популярные Facebook и WhatsApp, будут обязаны передавать информацию британским правоохранительным органам по их запросу. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство указывает на то, что соответствующее соглашение Вашингтон и Лондон могут подписать уже в октябре. Речь идет о ситуациях с пользователями соцсетей, которые попадают под подозрение в тяжких преступлениях. Например, в терроризме и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

При этом американские правоохранительные органы не будут вести следствие в отношении британцев, а власти Соединенного Королевства - в отношении граждан США. Официально эта информация пока не подтверждена.