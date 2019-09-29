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Рубрика: Общество

СМИ сообщили об обязанности Facebook и WhatsApp в передаче данных Лондону

Американские социальные сети, в частности популярные Facebook и WhatsApp, будут обязаны передавать информацию британским правоохранительным органам по их запросу. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Агентство указывает на то, что соответствующее соглашение Вашингтон и Лондон могут подписать уже в октябре. Речь идет о ситуациях с пользователями соцсетей, которые попадают под подозрение в тяжких преступлениях. Например, в терроризме и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

При этом американские правоохранительные органы не будут вести следствие в отношении британцев, а власти Соединенного Королевства - в отношении граждан США. Официально эта информация пока не подтверждена.

Общество СМИ и соцсети В мире США В мире Европа Великобритания
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