СМИ: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы США

Президент США Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники и специальные документы.

По данным издания, пока американская политическая элита раздувала скандал вокруг приписываемых Москве попыток повлиять на электоральный процесс в США, Трамп пытался найти доказательства попыток вмешательства со стороны Украины. В частности, по мнению главы Белого дома, его противники, связанные с Демократической партией США, поспособствовали публикации летом 2016 года компромата о деятельности на Украине Пола Манафорта, который тогда возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа. В результате Трампу пришлось в самый разгар схватки с Хиллари Клинтон уволить Манафорта и искать нового главу кампании.

Напомним, что украинское руководство в 2016 году открыто критиковало кандидатуру Дональда Трампа, выступавшего за диалог с Россией, и высказывалось в пользу его противницы - демократа Хиллари Клинтон.

Американский лидер также интересовался слухами, согласно которым на Украине могла находиться пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем США. Для того, чтобы проверить эти слухи, Трамп направил на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Кроме того, поиски переписки Клинтон стали одной из просьб, которые Трамп озвучил во время своего резонансного телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле 2019 года. Глава Белого дома попросил того сотрудничать по этому вопросу с министром юстиции США Уильямом Барром.