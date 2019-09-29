Смолов извинился перед Семаком за свои слова в перерыве игры с "Зенитом"

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов принес извинения главному тренеру питерского "Зенита" Сергею Семаку за высказывания в перерыве матча этих команд.

Смолов обрушился с критикой в адрес судей, не засчитавших его гол в первом тайме. Несмотря на отмененный гол форварда российской сборной, "красно-зеленые" одержали победу (1:0). При этом рефери Михаил Вилков уже в компенсированное время отменил гол зенитовца Роберта Мака, воспользовавшись, как и в случае со Смоловым, просмотром видеоповтора.

"Некрасиво сказал в перерыве", - увидев Федора в подтрибунном помещении, обратился к нему Семак. "Ну да, извините", - ответил Смолов.