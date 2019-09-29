Аналитики считают, что углубление сотрудничества между Китаем и Россией в энергетическом секторе будет способствовать развитию торговли между двумя странами.

Китай наращивает взаимодействие с Россией в энергетике, в том числе по проекту "Ямал СПГ" с бюджетом в 27 миллиардов долларов. Фото: У Чжуан / Синьхуа

Ожидается, что в этом году страны установят рекордные показатели в двухсторонней торговле благодаря вводу в промышленную эксплуатацию второй линии российско-китайского нефтепровода в январе прошлого года, предстоящему строительству четырех российских ядерных реакторов ВВЭР-1200 и увеличению импорта сжиженного природного газа в рамках проекта "Ямал СПГ" в российской Арктике, богатой природными ресурсами.

По данным Главного таможенного управления Китая, в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 30 процентов - до рекордных 107,06 миллиарда долларов.

В период с января по август этого года объем двусторонней торговли достиг 70,5 миллиарда долларов, что на 4,5 процента больше, чем в предыдущем году, а объем торговли услугами в прошлом году почти удвоился по сравнению с 2017 годом.

Прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 13 процентов в годовом исчислении за первые семь месяцев этого года и охватили широкий спектр секторов, таких как энергетика, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Об этом на прошедшем 12 сентября брифинге заявил официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн.

Ожидается, что объем торговли между странами продолжит расти в том же темпе благодаря расширению сотрудничества в области энергетики, в том числе атомной энергетики и поставок нефти и природного газа, сказала руководитель исследований в области энергетики в консалтинговой фирме ICIS China Ли Ли. Китай и Россия будут углублять сотрудничество в сфере строительства атомных электростанций, поскольку дочерние компании государственной Китайской национальной ядерной корпорации и Российской государственной корпорации по атомной энергии ("Росатом") 5 июня подписали контракт на общую сумму 1,7 миллиарда долларов. Они договорились о сотрудничестве в строительстве двух российских блоков ВВЭР-1200 на электростанции Сюйдапу в провинции Ляонин.

Строительство первого блока начнется в октябре 2021 года, второго - в августе 2022 года. Этот проект - часть китайско-российского соглашения о строительстве четырех ядерных реакторов в Китае, стоимость которого, как сообщается, составляет около 3,62 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в области ядерной энергетики между странами за последнее десятилетие. Два других реактора будут построены на Тяньваньской электростанции в провинции Цзянсу.

Китай и Россия будут углублять сотрудничество в сфере строительства атомных электростанций

Стороны также наращивают сотрудничество в сфере возобновляемой энергии и торговли нефтью и газом. Представители Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), крупнейшей нефтегазовой компании страны, ранее сообщили China Daily, что в апреле подписали соглашение с крупнейшим независимым производителем газа в России - компанией "Новатэк". Документ предусматривает покупку CNPC десятипроцентной доли в новом проекте "Новатэка" по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2". Это второй по величине береговой проект российской компании по производству природного газа. Десятипроцентную долю в нем также приобрела Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), крупнейший в стране добытчик морской нефти и газа.

Китаю уже принадлежит почти одна треть проекта "Новатэка" "Ямал СПГ": CNPC владеет 20 процентами, а Фонд Шелкового пути - 9,9 процента. По словам генерального директора "Новатэка" Леонида Михельсона, Китай представляет собой один из ключевых рынков для СПГ, а проект "Арктик СПГ-2" изменит правила игры на мировом газовом рынке.

Сотрудничество в энергетической сфере углубляется последние шесть лет, успешно реализовано большое количество знаковых энергетических проектов, говорит глава Национального энергетического управления Китая Чжан Цзяньхуа. В качестве примеров он привел проект "Ямал СПГ" и вторую линию российско-китайского нефтепровода. Нефтепровод имеет пропускную способность 15 миллионов тонн в год, и, как ожидается, он удвоит годовой импорт российской сырой нефти в Китай до 30 миллионов тонн.

В связи с ожидаемым вводом в эксплуатацию в декабре этого года "восточного маршрута" газопровода "Сила Сибири" специалисты Центра исследований ресурсов и окружающей среды Sinolink Securities полагают, что доля российского газа на рынке Китая увеличится. Восточная часть газопровода проходит из Восточной Сибири в северо-восточный Китай.

Глава департамента Евразии в Министерстве торговли КНР Ло Вэйдун говорит, что в последние годы двухсторонняя торговля с Россией постепенно расширяется от приграничных регионов к внутренним и прибрежным регионам. Стороны активно изучают такие нетрадиционные области сотрудничества, как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура, включая производство оборудования, бизнес-логистику, трансграничную электронную торговлю, технологические инновации и туризм.