О чем России и США удалось сегодня договориться по арктической проблематике. Будет ли возобновлено взаимодействие между генштабами приарктических стран. Об этом в интервью "Российской газете" накануне встречи высоких представителей государств Арктического совета рассказал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

Арктика - это ресурсная база невероятных масштабов, которая до сих пор в полной мере не исследована. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Юрий Тимофеевич, в понедельник начинает свою работу международная встреча высоких представителей государств Арктического совета, проводимая под эгидой Совета безопасности России. Весной в Санкт-Петербурге с успехом прошел форум "Арктика - территория диалога". Складывается впечатление, что интерес российского руководства к полярному региону стремительно растет. Чем так привлекательна Арктика и почему ее развитию в последние годы уделяется так много внимания?

Юрий Аверьянов: Интерес к Арктике у России присутствовал всегда. Наша страна - великая арктическая держава. Освоение этого региона уже не первое десятилетие является одним из магистральных направлений для России.

Хочу остановиться лишь на нескольких моментах. Возьмем транспортную составляющую. Судоходный маршрут из Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет 14 тысяч километров, тогда как через Суэцкий канал - около 23 тысяч. Для современной экономики это огромная разница, которая позволяет бизнесу очень существенно сэкономить и в конечном итоге повысить свою конкурентоспособность. Не будем забывать, что Арктика - это ресурсная база невероятных масштабов, богатства которой человечеством до сих пор в полной мере не исследованы. В регионе, по некоторым оценкам, сосредоточено около 13 процентов мировых неразведанных запасов нефти и 30 процентов природного газа. В абсолютных значениях это составляет около 12 миллиардов тонн и до 48 триллионов кубометров соответственно.

Конечно, Арктика - это не только транспорт, нефть или газ. Это еще, например, уникальные биоресурсы. Речь идет не только о рыбном промысле, но и о широком перечне ценных морских организмов, арктических дикоросах и многом другом. Но самое главное богатство Арктики - это, конечно, люди. Наши полярные области являются территорией традиционного проживания десятков коренных малых народов, представители которых являются российскими гражданами.

Эти люди испокон веков пользовались ресурсами региона и накопили огромный опыт бережного и рационального отношения к нему. Этот фактор мы также тщательно учитываем в разработке нашей арктический стратегии.

Вот уже и подростки с трибуны ООН обвиняют человечество в пагубном влиянии на климат. По вашим оценкам, градус политической напряженности в Арктике растет и нет ли попыток "подогреть" полярный регион?

Юрий Аверьянов: Арктика сегодня - это территория низкой политической напряженности и хороший пример успешного многостороннего сотрудничества. Такой результат стал возможным благодаря общим усилиям всех арктических государств. Большую роль в этом играет Арктический совет, в работе которого Россия принимает самое активное участие. Стремление его участников к конструктивному диалогу подтверждает тот факт, что на фоне сложной международной обстановки на сегодняшний день ни один из восьмидесяти проектов Совета не был свернут.

Конечно, у сотрудничества в рамках Арктического совета есть определенные ограничения. В частности, сегодня там фактически не обсуждаются военно-политические вопросы. Ранее, например, существовала практика ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил региональных государств. Такой формат являлся эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности в Арктике. К сожалению, проведение этих встреч было приостановлено по инициативе западных партнеров в 2014 году. Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряженности, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить.

Как конкретно Россия планирует осваивать эти богатства?

Юрий Аверьянов: Крайний Север - это очень сложный регион, освоение которого всегда связано с повышенным риском. Поэтому одной из основных задач нашей страны является создание конкурентных преимуществ российской Арктики, прежде всего путем развития инфраструктуры и промышленного потенциала региона. Успешных примеров можно привести много. Наиболее яркими из них являются уникальный проект "Ямал - СПГ", создание спутниковой группировки для обеспечения надежной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на севере России, размещение в Певеке в этом году плавучей АЭС "Академик Ломоносов", которая станет одним из ключевых элементов обеспечения энергетической безопасности и ускоренного социально-экономического развития Чукотки, и многое другое.

В целях минимизации возможных рисков мы активно развиваем систему комплексной безопасности для защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В частности, российские ведомства принимают меры к поддержанию в высокой степени готовности аварийно-спасательных служб, совершенствованию навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения.

Некоторые западные эксперты обвиняют Россию в том, что, наращивая темпы освоения Арктики, мы забываем о необходимости защиты уникальных экосистем региона, которые в итоге могут быть безвозвратно утеряны.

Юрий Аверьянов: Конечно, безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера. Уникальные особенности Арктики способны мгновенно придать любому негативному инциденту масштабы настоящего бедствия. Поэтому бережное отношение к богатствам арктического региона является для нас главным приоритетом.

До 2014 года существовала практика ежегодных встреч начальников генштабов арктических государств. Такой формат хорошо было бы возобновить

Так, в 2018 году в российской арктической зоне создано семь особо охраняемых природных территорий и три природных заказника регионального значения общей площадью более миллиарда гектаров. В вопросах, касающихся экологической безопасности Арктики, бережного отношения к экосистеме региона, мы выступаем за тесное международное сотрудничество. В связи с этим в ходе встреч высоких представителей государств Арктического совета уделяется повышенное внимание обсуждению этой проблематики и знакомству наших иностранных гостей с российскими подходами к природоохранной деятельности на Крайнем Севере. В ходе форума в 2017 году мы организовали экскурсию по предприятию "Ямал-СПГ" и продемонстрировали, каким образом в ходе его строительства и функционирования обеспечивается сохранность экосистемы.

Флаг России установили на дне Северного Ледовитого океана еще в августе 2007 года. Фото: AP Photo

Такая популярная в последнее время на Западе тема, как борьба с изменением климата, тоже находится в фокусе внимания арктической политики России?

Юрий Аверьянов: Безусловно, климатическая проблематика - одна из важнейших тем современности. Россия не только последовательно отстаивает необходимость сокращения вредных выбросов, но и является одним из лидеров в этом вопросе. Напомню, что ранее, в рамках Киотского протокола, Россия обязалась не наращивать такие выбросы, и мы выполнили взятое обязательство и даже несколько сократили их. В ближайшем будущем в ходе выполнения Парижского соглашения по климату, принятого Россией, нам предстоит упрочить имеющиеся достижения. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы не допустить политизации климатической проблематики и использования ее в интересах достижения чьих-либо односторонних преимуществ.

А какие действия готова предпринимать сама Россия для того, чтобы Арктика оставалась территорией низкой напряженности?

Юрий Аверьянов: Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года предусматривает углубление многостороннего сотрудничества России с приарктическими государствами и позиционирование Арктики как территории мира и взаимовыгодного партнерства. При этом мы исходим из того, что работа в Арктике должна осуществляться при безусловном учете национальных интересов региональных государств. Необходимо учитывать, что Арктика - это очень непростой регион, и чрезвычайные ситуации там на порядок опаснее, чем в любом другом уголке земного шара. Поэтому освоение Арктики в хозяйственных целях невозможно без эффективного международного диалога. Россия для такого диалога открыта.

Введет ли Россия какой-либо диалог по арктической тематике с США? Ведь Штаты - тоже крупная арктическая держава.

Юрий Аверьянов: Да, такой диалог ведется, и, хотя широкой общественности о нем известно не так много, как о нашем взаимодействии по другим темам, наши контакты по вопросам Арктики носят вполне конструктивный и плодотворный характер. Кстати говоря, арктические вопросы регулярно затрагиваются и в российско-американских контактах по линии советов безопасности. Как следствие, России и США уже удалось создать в регионе достаточно солидную основу для взаимодействия. Ведется успешная работа над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства, научного сотрудничества.

В целом мы убеждены в том, что развитие российско-американского диалога по актуальным вопросам арктической повестки дня не только будет способствовать укреплению безопасности в регионе, но и может заложить основы для дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона на других направлениях. Следует отметить, американцы от такого диалога не отказываются. В частности, представители США регулярно принимают участие в работе международных встреч, проводимых под эгидой Совета безопасности России.

Не могли бы вы подробнее рассказать об этом формате?

Юрий Аверьянов: Международные встречи высоких представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей и научной общественности - одна из важных многосторонних площадок, посвященных проблемам региона. Начиная с 2011 года, аппаратом Совета безопасности организовано и проведено семь таких мероприятий. В них приняли участие видные политики, общественные деятели и научные эксперты мирового уровня. В наших встречах неизменно участвуют представители всех восьми государств - членов Арктического совета.

Интерес к мероприятию проявляют и внерегиональные страны. Так, например, участвовавшие в 2017 году Китай, Индия, Сингапур, Республика Корея, Франция, Италия и Япония, вновь планируют в текущем году направить на встречу своих представителей, к ним присоединится Германия. Все это говорит о заинтересованности зарубежных партнеров в неполитизированном обсуждении проблем региона, без решения которых невозможно бережно использовать его богатства. Именно такие проблемы мы выносим на повестку дня. Обсуждаем налаживание политического взаимодействия в Арктике, совершенствование международно-правовых норм, развитие транспортной инфраструктуры, реализацию энергетических проектов, научно-техническое обеспечение освоения полярных широт, защиту экосистем и сохранение традиционных укладов коренных народов Севера.

Помимо этого у организуемой нами международной встречи есть и другая задача. Мы стараемся, чтобы наши гости увезли с собой не только новые идеи, но и незабываемые впечатления от знакомства с уникальными уголками российского севера, его неповторимой природой, научно-техническими достижениями и гостеприимством живущих там людей.

Например, в 2016 году мероприятие проходило на борту атомного ледокола "50 лет Победы" в рамках перехода по Северному морскому пути через Берингов пролив, в 2017 году - на Ямале. В этом году международная встреча состоится на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам. Ее участники познакомятся с историей и памятниками Карелии и Ленинградской области, а также красотой Ладожского озера. Уверен, что это станет приятным дополнением к плодотворной и оживленной дискуссии в ходе самого форума.

Справка "РГ"

Арктический cовет (Arctic Council) был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Днем рождения cовета считается 19 сентября 1996 года.

Ядром Арктического cовета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки. Статус постоянных участников в cовете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Совет саамов.

Статус Наблюдателя в Арктическом cовете могут получить неарктические государства, а также межправительственные, межпарламентские, всемирные, региональные и неправительственные организации, которые, с точки зрения совета, могут внести вклад в его работу.