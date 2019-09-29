"Спартак" проиграл на своем поле "Оренбургу"

Московский "Спартак" потерпел четвертое поражение подряд в Премьер-лиге. В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.

При объявлении диктором состава хозяев спартаковские болельщики дружно освистали Кононова. Тем самым они вновь показали свое отношение к тренеру, который все еще надеется продолжить карьеру в "Спартаке". Другой вопрос, что с такими результатами не исключено, что уже в ближайшее время у команды появится новый тренер.

Первый тайм прошел под диктовку хозяев. Один Эсекель Понсе мог дважды отличиться, но оба раза "Оренбург" выручил голкипер Андрей Климович. Хорошая возможность для гола была у Аиртона. После удара бразильского защитника "Спартака" мяч попал в штангу.

Гости временами неплохо держали мяч, но остроты впереди не создавали. Тем удивительнее был гол Андрея Малых, забитый им уже на 45-й минуте. Малых подключился к атаке, выиграл позицию у Лоренсо Мельгарехо и точно пробил головой - 1:0 в пользу "Оренбурга".

На 63-й минуте гости удвоили преимущество: это Джордже Деспотович выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и головой отправил мяч в ворота. Буквально в следующей же атаке москвичи сократили отставание. И вновь гол был забит после удара головой - отличился Мельгарехо.

В концовке "Спартак" провел несколько опасных атак, но во второй раз огорчить гостей он так и не сумел. "Красно-белые" потерпели очередное поражение и остались на девятой строчке в таблице с 14-ю очками.