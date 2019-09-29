В воскресенье матчем "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Курск) стартовал чемпионат женской Премьер-лиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола.

Поединок во дворце спорта "Крылатское" проходил под диктовку курских спортсменок, которые в прошлом году стали серебряными призерами чемпионата страны.

Курянки контролировали ход матча и добились комфортной победы со счетом - 101:57.

Стоить отметить, что в следующем туре, 2 октября, столичный клуб ждет еще одно испытание - в гостях "бело-голубые" сразятся с лучшим клубом нашей страны - екатеринбургским УГМК.

Но вернемся к очертаниям нового сезона. Всего в турнире участвует девять команд.

Наша Премьер-лига - объективно сильнейший клубный чемпионат в Старом Свете. Действующий обладатель титула УГМК (Екатеринбург) - победитель Евролиги 2018/2019, а серебряный призер первенства страны курское "Динамо" выступало в финале главного континентального кубка. И наконец еще один представитель "большой тройки" - бронзовый призер оренбургская "Надежда" минувшей весной выиграла второй по значимости Кубок Европы ФИБА.

В УГМК почти идеальное сочетание звезд заокеанского, европейского и российского баскетбола. Игроки сборной - Евгения Белякова, Наталья Виеру, Елена Беглова, Татьяна Петрушина, Мария Вадеева и Раиса Мусина. Недавно получила российский паспорт и имеет право выступать за нашу национальную команду натурализованная американка Джамирра Фолкнер. Не нуждается в представлении олимпийская чемпионка Рио-2016, двукратная чемпионка мира в составе сборной США Бриттни Грайнер. У еще одной воспитанницы заокеанского баскетбола Кортни Вандерслут есть венгерский паспорт, она выступает за мадьярскую дружину.

Бельгийка Эмма Меессеман на чемпионате Европы-2019 помогла своей сборной добыть путевку в олимпийскую квалификацию. У испанки Альбы Торренс в домашней коллекции есть два "золота" континентальных первенств (2013, 2017). Ее соотечественник Мигель Мендес успешно работает на посту главного тренера УГМК уже третий сезон.

Курским "Динамо" также руководит испанец. Причем летом Роберто Иньигес сменил здесь своего земляка Лукаса Мондело. В межсезонье клубом сделано серьезнейшее приобретение. За "бело-голубых" будет выступать самый ценный игрок Евро-2019, обладательница "золота" в составе сборной Испании центровая Асту Ндур, родившаяся в Сенегале. Другой новичок курянок - легкий форвард ДеВанна Боннер дважды становилась чемпионкой женской НБА, трижды участвовала в "Матчах Всех Звезд" заокеанской лиги. В рядах "бело-голубых" опыт выступлений за сборную России имеют капитан команды Татьяна Видмер, Алена Кириллова (MVP Евро-2011), Наталья Жедик, Наталья Анойкина, натурализованная американка Эпифания Принц.

Поменяла своего рулевого и оренбургская "Надежда". Испанец Виктор Лапенья, который привел команду к победе в Кубке Европы, отправился в богатый турецкий "Фенербахче", а на его место пришел греческий специалист Джордж Дикеулакос. Впрочем, он уже работал в "Надежде" - с середины сезона 2013/14 и до конца сезона 2014/15. Из иностранных игроков новичками клуба стали канадский форвард Найо Рейнкок-Экунве (экс-"Бурж", Франция) и американский защитник Ивонна Тернер (экс-"Шопрон", Венгрия). Пришли три молодые российские сборницы - Альбина Ражева, Карина Низамова и Дарья Намок. Из тех, кто остался в команде, наиболее эффективно лето провела Лаура Николлс, ставшая в рядах испанской национальной дружины уже трехкратной чемпионкой Европы.

Столичный МБА в предыдущем чемпионате показал лучший результат за недолгую историю клуба - четвертое место. Среди подопечных главного тренера Александра Дирацуяна есть игроки, преуспевшие параллельно в новой олимпийской дисциплине - баскетбол 3х3.

Это победительницы крупнейших мировых и европейских соревнований для сборных Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр. Играла на турнирах ФИБА по стритболу и 35-летний ветеран Людмила Сапова.

Интересно, что принципиальная кадровая политика МБА исключает наличие в составе иностранных игроков, команда формируется в основном за счет выпускниц столичных спортшкол.

Вот полный состав участников Премьер-лиги: УГМК (Екатеринбург), "Динамо" (Курск), "Надежда" (Оренбургская область), МБА (Москва), "Спарта энд К" (Видное), "Енисей" (Красноярский край), "Динамо" (Новосибирская область), "Спартак" (Ногинск), "Динамо" (Москва).

Двухкруговой турнир основного раунда регулярного чемпионата продлится до 16 февраля.

Далее пройдут отдельные турниры для сильнейшей пятерки и команд, занявших 6-9-е места, причем результаты предыдущих игр учитываются.

Российская женская Премьер-лига - объективно сильнейший клубный чемпионат в Старом Свете

В плей-офф попадут восемь лучших участников. Четвертьфинальные серии проводятся до двух побед по схеме "1-2", полуфиналы тоже до двух выигрышей, но по системе "1-1-1". Финал и серия за "бронзу" играются до трех побед по схеме "2-2-1". Крайний срок завершения чемпионата - 5 мая.

Утонули в "Енисее"

Тем временем победитель прошлого сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА начал сезон с поражения от красноярского "Енисея" - 71:80.

Уже стало традицией, что "красно-синие" открывают сезон выездным матчем против "Енисея". Предыдущие три стартовые встречи завершались победой москвичей, но в этот раз красноярцы продемонстрировали характер и смогли склонить чашу весов в свою пользу. Главным героем поединка стал американский защитник "Енисея" Дэвион Бэрри, набравший 23 очка.

После матча главный тренер "Енисея" Дражен Анзулович выглядел очень довольным:

- Мы прекрасно понимали, что наш соперник является лучшей командой Евролиги, но перед нами стояла задача выложиться на максимум и играть строго так, как мы отрабатывали на тренировках. Это победа клуба, победа для наших болельщиков, для тех, кто с нами!

В свою очередь, наставник ЦСКА Димитрис Итудис так объяснил неудачный старт в Единой лиге:

- Поздравляю хозяев и моего друга Дражена Анзуловича с победой. "Енисей" играл лучше и заслуженно победил. У нас были фрагменты хорошей игры, но все же было очевидно то, о чем я говорил неоднократно: у нас было слишком мало времени, чтобы стать настоящей командой. Мы получили хороший урок. "Енисей" играл с энтузиазмом, боролся на щитах. Мы были позади практически в каждой ситуации, при этом атаковали с плохим процентом. В жизни и спорте случаются падения. В прошлом сезоне нашу команду характеризовали именно болезненные поражения и правильная реакция на них. Нам предстоит посмотреть видео, понять, почему так плохо атаковали, какие решения принимали. Остается только становиться лучше.

Отметим, что в нынешнем сезоне Единой лиги количество команд сократилось с 14 до 13 - в турнире не будет участвовать рижский ВЭФ. Девять команд представляют Россию: ЦСКА, "Химки", "Зенит", УНИКС, "Локомотив-Кубань", "Нижний Новгород", "Енисей", "Автодор" и "ПАРМА". Также в чемпионате сыграют "Астана" (Казахстан), "Калев" (Эстония), "Цмоки" (Белоруссия) и "Зелена Гура" (Польша).

Регулярный чемпионат, который открыли "Химки" и "Зелена Гура" (подмосковная команда выиграла со счетом 79:75), пройдет в два круга и завершится 26 апреля 2020 года. По его итогам восемь лучших команд выступят в плей-офф. Все серии будут проводиться до двух побед по схеме "1+1+1".