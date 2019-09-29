Стартует чемпионат женской баскетбольной Премьер-лиги

Сегодня матчем "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Курск) стартует чемпионат женкой Премьер-лиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола. Участвуют девять команд.

Наша Премьер-лига - объективно сильнейший клубный чемпионат в Старом Свете. Действующий обладатель титула УГМК (Екатеринбург) - победитель Евролиги 2018/19, а серебряный призер первенства страны - курское "Динамо" - выступало в финале главного континентального кубка. И, наконец, еще один представитель "большой тройки", бронзовый призер -оренбургская "Надежда" - минувшей весной выиграла второй по значимости Кубок Европы ФИБА.

В УГМК почти идеальное сочетание звезд заокеанского, европейского и российского баскетбола. Игроки сборной - Евгения Белякова, Наталья Виеру, Елена Беглова, Татьяна Петрушина, Мария Вадеева и Раиса Мусина. Недавно получила российский паспорт и имеет право выступать за нашу национальную команду натурализованная американка Джамирра Фолкнер. Не нуждается в представлении олимпийская чемпионка Рио-2016, двукратная чемпионка мира в составе сборной США - Бриттни Грайнер. У еще одной воспитанницы заокеанского баскетбола - Кортни Вандерслут - есть венгерский паспорт, она выступает за мадьярскую дружину.

Бельгийка Эмма Меессеман на чемпионате Европы-2019 помогла своей сборной добыть путевку в олимпийскую квалификацию. У испанки Альбы Торренс в домашней коллекции есть два "золота" континентальных первенств (2013, 2017). Ее соотечественник Мигель Мендес успешно работает на посту главного тренера УГМК уже третий сезон.

Курским "Динамо" также руководит испанец. Причем летом Роберто Иньигес сменил здесь своего земляка Лукаса Мондело. В межсезонье клубом сделано серьезнейшее приобретение. За "бело-голубых" будет выступать самый ценный игрок Евро-2019, обладательница "золота" в составе сборной Испании, центровая Асту Ндур, родившаяся в Сенегале. Другой новичок курянок - легкий форвард ДеВанна Боннер - дважды становилась чемпионкой женской НБА, трижды участвовала в "Матчах Всех Звезд" заокеанской лиги. В рядах "бело-голубых" опыт выступлений за сборную России имеют капитан команды Татьяна Видмер, Алена Кириллова (MVP Евро-2011), Наталья Жедик, Наталья Анойкина, натурализованная американка Эпифания Принц.

Поменяла своего рулевого и оренбургская "Надежда". Испанец Виктор Лапенья, который привел команду к победе в Кубке Европы, отправился в богатый турецкий "Фенербахче", а на его место пришел греческий специалист Джордж Дикеулакос. Впрочем, он уже работал в "Надежде" - с середины сезона 2013/14 и до конца сезона 2014/15. Из иностранных игроков новичками клуба стали канадский форвард Найо Рейнкок-Экунве (экс-"Бурж", Франция) и американский защитник Ивонна Тернер (экс-"Шопрон", Венгрия). Пришли три молодые российские сборницы - Альбина Ражева, Карина Низамова и Дарья Намок. Из тех, кто остался в команде, наиболее эффективно лето провела Лаура Николлс, ставшая в рядах испанской национальной дружины уже трехкратной чемпионкой Европы.

Столичный МБА в предыдущем чемпионате показал лучший результат за недолгую историю клуба - четвертое место. Среди подопечных главного тренера Александра Дирацуяна есть игроки, преуспевшие параллельно в новой олимпийской дисциплине - баскетбол 3х3. Это победительницы крупнейших мировых и европейских соревнований для сборных Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр. Играла на турнирах ФИБА по стритболу и 35-летний ветеран Людмила Сапова.

Принципиальная кадровая политика МБА исключает наличие в составе иностранных игроков, команда формируется в основном за счет выпускниц столичных спортшкол. В межсезонье вернулась в родной город защитник нашей сборной Екатерина Федоренкова, ставшая в составе "Надежды" обладательницей Кубка Европы. Интересно, что отец Екатерины - Сергей Федоренков - входит в тренерский штаб другого участника Премьер-лиги - ногинского "Спартака". Заявлена за фарм-команду МБА-2, но может выступить и за основной коллектив Анна Позднякова - дочь президента Олимпийского комитета России, четырехкратного чемпиона летних Игр по фехтованию на саблях Станислава Позднякова.

Вот полный состав участников Премьер-лиги: УГМК (Екатеринбург), "Динамо" (Курск), "Надежда" (Оренбургская область), МБА (Москва), "Спарта энд К" (Видное), "Енисей" (Красноярский край), "Динамо" (Новосибирская область), "Спартак" (Ногинск), "Динамо" (Москва).

Двухкруговой турнир основного раунда регулярного чемпионата продлится до 16 февраля. Далее пройдут отдельные турниры для сильнейшей пятерки и команд, занявших 6-9-е места, причем результаты предыдущих игр учитываются. В плей-офф попадут восемь лучших участников. Четвертьфинальные серии проводятся до двух побед по схеме "1-2", полуфиналы - тоже до двух выигрышей, но по системе "1-1-1". Финал и серия за "бронзу" играются до трех побед по схеме "2-2-1". Крайний срок завершения чемпионата - 5 мая.