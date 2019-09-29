Структура российско-китайской торговли постоянно расширяется

Китай и Россия построили отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, расширяя и углубляя сотрудничество для достижения взаимовыгодных результатов. На фоне неопределенности в мире Пекин и Москва намерены усилить практическое взаимодействие, чтобы справиться с глобальными вызовами, спровоцированными замедляющимся ростом экономики и набирающей силу политикой протекционизма.

Усилия двух стран по углублению практического сотрудничества начали окупаться. Выросло количество и качество китайско-российской торговли, и на протяжении девяти лет подряд Китай остается крупнейшим торговым партнером России. В 2000 году объем двусторонней торговли составлял всего 8 миллиардов долларов, а к 2018 году он превысил 100 миллиардов долларов. За первые восемь месяцев этого года объем торговли вырос на 4,5 процента и превысил 70 миллиардов долларов.

Ожидается, что объем торговли между Россией и Китаем достигнет 200 миллиардов долларов к 2024 году, прогнозируют в российском правительстве. Что касается структуры китайско-российской торговли, то она значительно улучшилась: увеличилась доля высококачественных товаров, особенно высокотехнологичных и современных электротехнических продуктов. Двухсторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией также выросла: в 2018 году ее объем составил 5 миллиардов долларов, что на 28 процентов больше, чем в предыдущем году. Объемы электронной торговли между Китаем и Россией тоже выросли.

Начав с проектов в сфере производства оборудования, Китай и Россия стремятся увеличить взаимные инвестиции и финансирование, чтобы углубить практическое сотрудничество. За последние два года Российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству зафиксировала более 70 совместных проектов. Строительство трансграничной инфраструктуры также продвигается. К примеру, строительство железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян и автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ планируют завершить к концу текущего года.

Благодаря укреплению финансового сотрудничества Китая и России в таких сферах, как страхование и переход на расчеты в национальных валютах, двухсторонняя торговля развивается равномерно. Кроме того, стороны укрепляют всестороннее сотрудничество в сфере разведки и разработки месторождений нефти и природного газа, что особенно важно, так как экспорт нефти и природного газа приносит почти половину всего дохода российского бюджета и составляет наибольшую часть российского экспорта в Китай.

Фото: China Daily

Российско-китайский нефтепровод укрепит партнерство стран в энергетическом секторе, поскольку он обеспечивает поставки в Китай около 15 миллионов кубометров нефти в год.

В то же время в Китай по "восточному маршруту" газопровода "Сила Сибири" будут поставлять 38 миллиардов кубометров природного газа в год - это произойдет после запуска маршрута в декабре. Благодаря совместным инвестициям и совместному развитию нефтяной и газовой промышленности страны выстроили тесные связи, наглядным примером которых является проект "Ямал СПГ". Это первый проект развития энергетики в Арктике и проект с самой большой долей китайских инвестиций в России. Все большее участие частных предприятий в экономическом сотрудничестве Китая и России дало рынку новый импульс. Более 1200 китайских предприятий - среди них более 40 принадлежат государству - ведут бизнес в России в таких сферах, как энергетика, транспорт, бытовая техника, телекоммуникации, сельское хозяйство, финансы, логистика, электронная торговля и легкая промышленность.

Но, несмотря на выдающиеся достижения, китайско-российская торговля все еще находится перед лицом некоторых вызовов из-за медленного роста мировой экономики и усиления политики протекционизма. Более того, темпы экономического развития Китая замедлились, а Россия столкнулась с множеством проблем, среди которых вероятность рецессии, экономические санкции со стороны некоторых стран Запада и колеблющиеся цены на нефть.

Если Китай и Россия не преодолеют эти вызовы, двухсторонняя торговля не сможет вырасти до максимума. В этом отношении сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза будет играть важную роль в будущем экономическом сотрудничестве Китая и России.

Странам нужно приложить усилия, чтобы укрепить сотрудничество во взаимовыгодных сферах, делая упор на инновации и улучшение инвестиционного климата.