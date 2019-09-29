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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Американского общества микробиологии (American Society for Microbiology) заявили об опасности экономного режима стирки, при котором температура воды (в целях экономии энергии) снижается ниже 60 градусов.

Фото: iStock
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В такой среде могут легко выживать угрожающие организму патогены, передает Medicalxpress со ссылкой на сотрудника Боннского университета в Германии доктора Рикарда Шмитхаузена.

Особенно опасно присутствие в белье различных микроорганизмов в том случае, если в семье есть маленькие дети, а также страдающие от ряда заболеваний взрослые.

- Например, пожилые люди с открытыми ранами или катетерами, а также другие члены семьи с травмами или инфекциями. В этом случае белье обязательно следует стирать при более высоких температурах с использованием эффективных дезинфицирующих средств, - пояснил доктор Мартин Экснер.

Общество Здоровье
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