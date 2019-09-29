Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

Специалисты из Американского общества микробиологии (American Society for Microbiology) заявили об опасности экономного режима стирки, при котором температура воды (в целях экономии энергии) снижается ниже 60 градусов.

В такой среде могут легко выживать угрожающие организму патогены, передает Medicalxpress со ссылкой на сотрудника Боннского университета в Германии доктора Рикарда Шмитхаузена.

Особенно опасно присутствие в белье различных микроорганизмов в том случае, если в семье есть маленькие дети, а также страдающие от ряда заболеваний взрослые.

- Например, пожилые люди с открытыми ранами или катетерами, а также другие члены семьи с травмами или инфекциями. В этом случае белье обязательно следует стирать при более высоких температурах с использованием эффективных дезинфицирующих средств, - пояснил доктор Мартин Экснер.