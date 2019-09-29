Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта

Наука ищет новые возможности для лечения инфарктов. Некоторые способы, над которыми работают ученые, уже внушают надежду медикам и их пациентам.

Как сообщает РИА Новости, сейчас инфаркт лечится в основном путем снижения сердечного ритма и растворения тромбов, однако ведутся исследования, благодаря которым можно добиться полного восстановления сердца. Для этого регулируется активность генов.

Израильские ученые из Института Вейцмана работают с геном Erbb2. Опыты с мышами показали: если временно активировать Erbb2 сразу после инфаркта, сердце будет работать в нормальном режиме. А, например, американские исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и Техасского института сердца изучают действие гена Salvador (Salv). Ученые из США также проводили опыты на мышах. В результате работа сердца грызунов восстанавливалась, а рубец на нем оказывался меньше, чем у мышей, входящих в контрольную группу.

Российские научные сотрудники МГУ и НМИЦ кардиологии тоже нашли способ восстановить сердечную мышцу у крыс, переживших инфаркт. Этого удалось добиться благодаря особой молекуле ДНК - плазмиде, содержащей два гена VEGF165 и HGF, которые стимулируют рост новых сосудов и превращение стволовых клеток сердца в мышечные волокна.

Также в публикации описывается действие препарата, который уже проверили на людях. Это биоматериал из клеток миокарда свиней, разработанный сотрудниками Калифорнийского университета. Препарат позволяет уменьшить размер рубцов и улучшить работу сердца.

Первые 15 пациентов-добровольцев получили инъекции этого биоматериала. Через год они стали чувствовать себя ощутимо лучше. Скоро начнется вторая стадия клинических испытаний. Она охватит большее количество пациентов.