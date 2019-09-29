Учжэньский театральный фестиваль стал событием мирового масштаба

Для Хуан Лэя момент просветления наступил во время ужина с друзьями 12 лет назад. Пока друзья продолжали общаться, в его голове вдруг начали появляться четкие образы поселка Учжэнь, который находился в 1270 км от него, в провинции Чжэцзян.

Учжэнь знаменит тем, что построен на воде. Он весь изрезан каналами, реками и озерами, его пересекают множество живописных мостов, а традиционная архитектура рифмуется с древней историей поселка.

Хуан, актер и кинорежиссер, открыл для себя Учжэнь еще в 2003 году, и поселок покорил его своим очарованием. В тот вечер в Пекине он представил поселок как гигантскую сцену - площадку для театрального фестиваля.

"А что если организовать в Учжэне центр обучения театральному искусству или театральный фестиваль?" - вдруг Хуан, тогда преподаватель Пекинской киноакадемии, задал этот вопрос своим друзьям с энтузиазмом человека, совершившего грандиозное открытие.

"Тогда я и сам не воспринимал свою идею всерьез. С другой стороны, и не мог окончательно выбросить ее из головы и постоянно к ней возвращался", - говорит Хуан теперь. Возможностей выбросить свою идею из головы у Хуана было достаточно: впервые он приехал в Учжэнь на съемки телесериала "Потерянное время", который режиссировал и в котором сам играл, а после открыл в поселке одноименный бар, в котором часто бывал.

В конце концов 48-летний Хуан, который в 1990 году прославился главной ролью в фильме Чэнь Кайгэ "Жизнь на струне", начал всерьез обсуждать театральный фестиваль в поселке на воде с театральными режиссерами и сценаристами, в том числе со Стэном Лаем и Мэн Цзинхуэем. В итоге первый Учжэньский театральный фестиваль состоялся в 2013 году, а открыл его эпичный восьмичасовой спектакль Лая "Сон как сон".

С тех пор в поселке построено уже восемь крытых площадок, все они в пешей доступности друг от друга и все подчеркивают привлекательность древнего поселка на воде. Здесь также есть и открытые пространства для представлений. Форумы, мастер-классы и уличные представления в дни фестиваля придают поселку атмосферу карнавала.

С 25 октября по 3 ноября фестиваль пройдет в седьмой раз. Более 140 представлений дадут театральные труппы из 13 стран, включая Австралию, Данию, Францию, Германию, Грецию и Японию.

С 25 октября по 3 ноября фестиваль пройдет в седьмой раз. Более 140 представлений дадут театральные труппы из 13 стран, включая Австралию, Данию, Францию, Германию, Грецию и Японию

Слоган фестиваля "За гранью реальности, весь Учжэнь - сцена" отражает стремление создать "впечатление сказочности и сюрреалистичности". Цель фестиваля - представить публике театральные постановки со всего мира и дать молодым талантам платформу для начала карьеры.

"Мы построили прекрасную оболочку, а теперь с помощью великолепных театральных постановок наполним эту оболочку культурой", - говорит Хуан. "Безумная идея стала реальностью".

28 театральных постановок, которые покажут в ходе фестиваля, выбрала группа театральных режиссеров, сценаристов, актеров и критиков. В их числе - актриса Чжоу Сюнь и актер Пу Цуньсинь, а возглавляет группу театральный режиссер Мэн Цзинхуэй.

"Учжэньский театральный фестиваль - это место, где встречаются театральные артисты со всего мира, поэтому мы приглашаем артистов, которые могут оживить современную театральную сцену, - говорит Мэн. - Для зрителей это может стать эстетическим приключением, потому что некоторые постановки - авангардные и заставляют задуматься".

Постановка Мэна "Чайная", основанная на одноименной пьесе писателя и драматурга Лао Шэ (1899-1966), открыла фестиваль в прошлом году и встретила неоднозначную реакцию критиков.

В июле этого года "Чайная" была представлена на 73-м Авиньонском фестивале - ежегодном фестивале современного театрального искусства на юге Франции.

В этом году тема фестиваля - подъем со дна, говорит Мэн, и все 28 постановок разделены на пять категорий: мастер на гребне волны, водоворот классики, цунами авангарда, инновационное подводное течение и академическая рябь.

Откроет фестиваль спектакль "Три сестры" режиссера Юрия Бутусова, основанный на одноименной пьесе Антона Чехова. Четырехчасовую постановку исполнят актеры санкт-петербургского Театра им. Ленсовета. Для Бутусова, который считается одним из самых передовых режиссеров на театральной сцене России, это будет первый опыт работы в Китае, где множество людей знают его благодаря "Чайке" - спектаклю, который был записан на видео в рамках проекта Stage Russia HD в московском театре "Сатирикон" и показан в Китае в прошлом году.

В этом году режиссер Питер Брук, который родился в Лондоне, но работает в Париже, представит на фестивале свою новую работу "Почему?", написанную и поставленную им вместе с давней коллегой Мари-Элен Эстьен. Брук, который считается одним из величайших из ныне живущих театральных режиссеров, хорошо известен китайским драматургам отчасти благодаря его книгам о театре. Одна из них - "Пустое пространство" - была переведена на 15 языков и фигурирует во многих списках обязательных к прочтению книг. В своей новой постановке Брук отвечает на такие вопросы, как "почему театр?", "зачем он нужен?" и "какой в нем смысл?".

Среди других ярких зарубежных постановок - "Дерево" режиссера Эудженио Барбы в исполнении труппы Театра Одина, который он основал в столице Норвегии Осло в 1964 году; "Макбет" Шекспира в постановке итальянского режиссера Алессандро Серры в исполнении труппы Национального театра Сардинии.

Одна из самых популярных открытых площадок в Учжэне - это Театр на воде, который может вместить более 2000 зрителей

125-летний театр "Берлинер ансамбль", один из самых титулованных и старинных театров Германии, впервые приедет в Китай и покажет на фестивале пьесу Брехта "Кавказский меловой круг" в постановке Михаэля Тальхаймера.

Сооснователь фестиваля Стэн Лай представит свою последнюю работу "Один один ноль восемь" на сцене Гранд-театра Учжэня 29 октября. Пьеса, премьера которой состоялась в июле, - это история о путешествии во времени интернет-писательницы Шу Тун, которая ищет вдохновение для своего нового романа о шпионах и встречает настоящего шпиона во время Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам (1931-1945). Лай выступает в качестве драматурга и режиссера уже в 39-й раз, а свою постановку на Учжэньском театральном фестивале он покажет в четвертый раз. Одну из ролей в ней исполняет актриса Ни Ни, известность которой принес фильм Чжан Имоу "Цветы войны".

Одна из самых популярных открытых площадок в Учжэне - это Театр на воде, который может вместить более 2000 зрителей. Сцена и зрительный зал разделены водой, а на заднем плане находятся древние здания, обрамленные руинами разрушенного моста и пагодой Байлянь. На этой сцене покажут два спектакля. Один из них - "Троянские женщины" режиссера Теодороса Терзопулоса, специализирующегося в постановках греческих трагедий, в исполнении актеров театральной группы "АТТИС", которую Терзопулос основал в Греции. Второй - "Королева фей" Михала Знанецкого из Польши - он и автор, и режиссер-постановщик этой пьесы по мотивам комедии "Сон в летнюю ночь" Шекспира. В обоих спектаклях задействованы водные экраны и проекции.

"Для меня это словно исполнение мечты", - говорит Хуан, добавляя, что одно из его любимых мест в Учжэне - это баскетбольная площадка около места, где он каждый год живет во время фестиваля.

"Каждый год я бываю в этом городке, оставляя дела в Пекине. Это как духовная терапия. Утром я играю в баскетбол, а после обеда иду в театр или смотрю уличное представление. Учжэнь приобретает все большую известность не только как туристическое направление, но и потому, что люди приезжают сюда смотреть спектакли во время фестиваля".

Помимо прочего, в Учжэне Хуан занимается конкурсом молодых актеров театра, цель которого - открыть новые таланты и увлечь театром молодых людей. В этом году в финал конкурса прошли 18 спектаклей, которых отобрали из сотен претендентов. Окончив Пекинскую киноакадемию со степенью магистра актерского мастерства в 1997 году, Хуан преподавал там до начала этого года. "Как преподавателю мне очень нравится видеть выступления молодых людей на сцене, и проведение конкурса во время фестиваля очень вдохновляет. Именно здесь рождаются молодые режиссеры". Некоторые из молодых людей, которые начали театральную карьеру в Учжэне, стали успешными театральным режиссерами, говорит Хуан.