В Bellator состоялся самый быстрый нокаут в истории

На туринре Bellator 228 произошел самый быстрый в истории организации нокаут. Американец Эй Джей Макки победил своего соотечественника Георгия Караханяна уже на восьмой секунде.

В рамках очередного турнира Bellator состоялся поединок 1/8 финала гран-при в полулегком весе, в котором встречались непобедимый 24-летний Эй Джей Макки и американец армянского происхождения Георгий Караханян, который старше своего соперника на 10 лет.

Представление спортсменов продлилось намного дольше самого боя. Макки довольно быстро удалось провести мощный удар, в результате чего Караханян упал, а соперник тут же с успехом бросился его добивать. В итоге на восьмой секунде поединок был остановлен. Макки победил с рекордным для Bellator временем.

Для Макки данная победа стала 15-й подряд в этой организации. Его соперник потерпел уже 10-е поражение в 38 поединках.

"Я говорил, что пойду на самый быстрый нокаут, и я сделал это, - сказал Макки после боя.- Я хочу получить этот чемпионский пояс".