В каком статусе доллар встретит октябрь

Вадим Иосуб, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- В течение последних месяцев президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что курс доллара завышен, и требовал ФРС США быстрее снижать ставки, чтобы его ослабить.

Но несмотря на то, что ФРС уже два раза с начала года снижала ставку, вряд ли она пойдет на поводу у Трампа, и будет снижать ставку быстрее, чем того требует экономическая ситуация, ради воздействия на его курс. Поэтому в обозримом будущем рассчитывать на снижение доллара, в том числе и к рублю только потому, что так хочется Трампу, мы бы не стали.

На исходе сентября и в начале октября может продлиться тенденция как по росту доллара на мировом рынке, так и по дальнейшему снижению нефтяных цен. В результате доллар может подорожать до 65,3-65,6 рубля. А вот европейская валюта, вероятнее всего, останется в диапазоне 69,8-70,8 рубля.

В целом, если считать с начала года, рубль по отношению к доллару чувствует себя вполне уверенно. 2019 год начался для доллара с отметки 69,8 рубля, а в конце июня он снижался до 62,5 рубля - более чем на 10 процентов. Заметно снизился доллар и с начала сентября, когда он достигал 67,1 рубля.

Благодаря бюджетному правилу, рубль практически не реагирует в среднесрочной перспективе (не считая незначительные дневные колебания) на снижение нефтяных цен, по крайней мере, пока нефть торгуется выше 40 долларов за бочку.