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Рубрика: В мире

В Пхеньяне идёт активное строительство новых гостиниц

Текст: Олег Кирьянов (Пхеньян - Сеул)

Несмотря на серьезные международные санкции, в столице КНДР ведется активное строительство сразу нескольких крупных отелей, которые возводятся с учетом растущего туристического потока. Как удалось лично убедиться корреспонденту "Российской газеты", в настоящий момент строительные работы идут в нескольких районах Пхеньяна, где, как следует из рекламных проспектов перед стройплощадками, возводятся гостиницы.

Как пояснили представители правительственных структур КНДР, они фиксируют увеличение притока туристов из различных стран, но при этом доминируют группы из соседнего Китая. Новые гостиницы строятся с учетом увеличения количества посетителей. Кроме того, в Пхеньяне объективно назрела необходимость обновления нескольких уже существующих гостиниц, где обычно размещают иностранцев. Новые комплексы после их сдачи в эксплуатацию, скорее всего, возьмут на себя часть этого потока, тогда как некоторые старые отели будут ремонтироваться.

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"Потребность дополнительных мощностей назрела, это очень хорошо ощущается именно сейчас. Во второй половине сентября в Пхеньяне проходило сразу несколько крупных мероприятий, включая международный фестиваль, выставку промышленных товаров и другие. Одновременно сентябрь очень популярное среди туристов время из-за обычно приятной, теплой, но уже нежаркой погоды на Корейском полуострове. В результате был большой приток гостей, возникли некоторые проблемы с их размещением. В итоге мы справились и решили все вопросы, но стало в очередной раз очевидно, что нужны новые отели", - пояснил на условиях анонимности северокорейский чиновник.

Ожидается, что часть из строящихся отелей в Пхеньяне будут введены в эксплуатацию и начнут принимать гостей уже к лету следующего года. Запланировано возведение и новых комплексов. Объекты строятся в современном стиле и не лишены смелых архитектурных решений. Можно ожидать, что новые здания еще больше оживят ландшафт северокорейской столицы, которая сильно изменила свой облик за последние несколько лет.

Фото: Александр Шворнев
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Строящиеся гостиницы обычно представляют собой одно или несколько зданий высотой в 20-30 этажей. Судя по проектным планам, в них предусмотрен весь комплекс услуг, включая магазины, рекреационные зоны, фитнес-центры, бассейны и прочее.

Представители КНДР также подчеркнули, что они будут рады видеть у себя туристов из России. "Подавляющее большинство иностранных туристов - китайцы, но мы были бы очень рады видеть россиян, к которым корейцы традиционно испытывают очень теплые чувства. Для гостей из РФ можно продумать самые разные туры и программы посещения как Пхеньяна, так и других городов и районов нашей страны", - подчеркнул собеседник "РГ".

В последнее время появились сообщения о том, что власти Китая стали поощрять туризм в КНДР. Это стало следствием потепления в китайско-северокорейских отношениях. Между КНР и КНДР недавно были введены несколько дополнительных авиамаршрутов, которые обычно заполняются туристическими группами из разных регионов Поднебесной.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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