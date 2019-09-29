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29.09.2019 10:19
Рубрика: В мире

В Польше полиция разнимала противников и сторонников ЛГБТ на гей-параде

Текст: Игорь Дунаевский

Противники популяризации ЛГБТ-ценностей попытались остановить парад лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в польском Люблине. Полиция пустила в ход водометы и слезоточивый газ чтобы разделить противоборствующие стороны на гей-параде. Дошло до стычек правоохранителей с участниками этих акций. По данным телеканала Euronews, около 30 человек были задержаны.

Фото: iStock
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Это далеко не первый такой случай за последние месяцы. Консервативная часть польской общественности не торопится принимать навязываемые на Западе либеральные ценности в том, что касается отношения к ЛГБТ-сообществу. В результате, гей-парады в этой стране регулярно проходят при усиленной охране полиции. Организаторы марша утверждали, что получали угрозы расправы накануне его проведения.

Тема отношения к ЛГБТ стала одной из центральных для кампании перед парламентскими выборами, которые состоятся в стране 13 октября. В частности, в правящей партии "Закон и справедливость" сетовали на разрушение традиционных польских ценностей под влиянием насаждаемой извне ЛГБТ-культуры.

В мире Европа Польша
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