В Польше полиция разнимала противников и сторонников ЛГБТ на гей-параде

Противники популяризации ЛГБТ-ценностей попытались остановить парад лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в польском Люблине. Полиция пустила в ход водометы и слезоточивый газ чтобы разделить противоборствующие стороны на гей-параде. Дошло до стычек правоохранителей с участниками этих акций. По данным телеканала Euronews, около 30 человек были задержаны.

Это далеко не первый такой случай за последние месяцы. Консервативная часть польской общественности не торопится принимать навязываемые на Западе либеральные ценности в том, что касается отношения к ЛГБТ-сообществу. В результате, гей-парады в этой стране регулярно проходят при усиленной охране полиции. Организаторы марша утверждали, что получали угрозы расправы накануне его проведения.

Тема отношения к ЛГБТ стала одной из центральных для кампании перед парламентскими выборами, которые состоятся в стране 13 октября. В частности, в правящей партии "Закон и справедливость" сетовали на разрушение традиционных польских ценностей под влиянием насаждаемой извне ЛГБТ-культуры.