В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля

Популярный в Саудовской Аравии генерал Абдель Азиз аль-Фагм, который долгие годы являлся личным телохранителем короля Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, был убит в доме своего друга в городе Джедда. Его убийцу застрелили полицейские, сообщает Associated Press

Эр-Рияд не разглашает детали преступления. В то время как официальные лица выразили соболезнования семье аль-Фагма, а первое официальное сообщение о его смерти прозвучало в твите государственного телевидения Саудовской Аравии. "Генерал Абдулазиз аль-Фагм, телохранитель Хранителя двух святых мечетей, был застрелен после личного спора в Джидде ", - говорится в посте.

Государственное информационное агентство Саудовской Аравии проинформировало, что в результате спора друг аль-Фагма застрелил его, а также ранил еще одного саудовца и филиппинского рабочего. Прибывшие на место происшествия представители сил безопасности в результате перестрелки убили нападавшего. Пятеро правоохранителей получили ранение.

Преступления с применением оружия редки в Саудовской Аравии, где строгий исламский закон предусматривает, что осужденные убийцы и контрабандисты наркотиков подлежат казни. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году было зарегистрировано 419 убийств. В Саудовской Аравии проживает более 30 миллионов человек.