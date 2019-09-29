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29.09.2019 04:53
Рубрика: Спорт

Ведищев и другие попали в топ-список молодых баскетболистов Европы

Текст: Илья Трисвятский
Авторитетный баскетбольный портал Eurohopes, который специализируется на аналитике выступлений молодых игроков Старого света, составил свой топ-список по итогам прошедших летом чемпионатов мира и континента в разных возрастных категориях. В поле зрения оказались и шесть россиян.
Фото: fiba.com Фото: fiba.com
Фото: fiba.com

Eurohopes из наших игроков выделяет Захара Ведищева, Никиту Михайловского (оба - ЧМ U-19), Максима Карванена, Даниила Кочергина (оба - ЧЕ U-20), Самсона Руженцева (ЧЕ U-18) и Ярослава Нягу (ЧЕ U-16).

Фото: пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
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Из четырех российских сборных, выступавших этим летом, лучшие результаты были показаны на чемпионате мира U-19 (5-е место) и чемпионате Европы U-16 (4-е место).

Первое из указанных достижений ценится все-таки выше, поскольку на мировом уровне конкуренция гораздо серьезнее, чем на континентальном.

Примечательно и то, что два отмеченных Eurohopes игрока из этих наших сборных представляют клубную систему ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - Ведищев-младший и Нягу.

Захар Ведищев - потомственный баскетболист. Он сын президента ПБК "Локомотив-Кубань" и бывшего игрока сборной России Андрея Ведищева. На этой неделе Ведищев-младший в составе фарм-команды "Локомотив-Кубань-ЦОП" выступал на предварительном этапе Кубка России. Южане заняли в своей группе первое место, вышли в классический плей-офф, а Ведищев поразил высокой результативностью - в трех проведенных матчах он набрал 78 очков (в среднем - по 26,0 за игру), причем в каждой из этих встреч у него было не менее пяти дальних попаданий.

Фото: FIBA.basketbal
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Качество игры, талант и перспективы Захара Ведищева уже сейчас высоко оценивают самые авторитетные российские специалисты. "Если Захар не снизит требования к себе, то может вырасти в сильного снайпера, - считает президент Российской федерации баскетбола, чемпион Европы-2007 Андрей Кириленко. - В прошлом году он не попал в молодежную сборную, и у нас состоялся абсолютно нормальный мужской разговор. Он правильно воспринял мою критику, продолжил работать и стал одним из главных открытий чемпионата мира в своем возрасте. В этом большая заслуга его отца, который уделяет парню много времени и помогает всесторонне развиваться".

А вот мнение главного тренера молодежной сборной (до 19 лет) Евгения Пашутина:

- Захар отлично провел мировой чемпионат в Греции. Показал себя настоящим лидером. От него ожидали хорошей игры, но результат даже превзошел все ожидания. Даже когда у команды не шло, то он не боялся брать игру на себя, проявлял свои лидерские качества и бойцовский характер. Брал ответственность, находил партнеров передачами, всегда мог успокоить игру и контролировал ее ритм. Показал зрелую мужскую игру. Захар отлично двигается без мяча, обладает хорошим дриблингом и видением площадки. Исход нескольких игр он решил за счет своих индивидуальных действий, дал уверенность парням в сложный момент в своих силах, и команда заиграла. Настоящий лидер сборной, его отличает холодная голова, способность играть против жесткой защиты и уверенно выходить из прессинга.

Спорт Баскетбол
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