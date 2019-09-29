В Континентальной хоккейной лиге выдался насыщенный уик-энд, по ходу которого было зафиксировано сразу несколько рекордов и знаковых результатов.

Пожалуй, главный на сегодня вопрос - насколько хватит взявшего сумасшедший темп "Витязь"? Под руководством Михаила Кравеца скромный клуб из Подольска выдал самый мощный старт в истории КХЛ, и списать его на простое везение уже никак нельзя. Очередной жертвой "витязей" стал главный неудачник стартовых туров - магнитогорский "Металлург". Приход на должность наставника "Магнитки" Ильи Воробьева ожидаемого эффекта не принес - команда откровенно валится. Героически одолев на своей площадке "Спартак", уральцы продолжили домашнюю серию двумя поражениями кряду. Причем что "Барысу", что "Ак Барсу" они смогли забросить всего по шайбе.

На выезде в Подольске нападение "Металлурга" сработало чуть продуктивнее - шайбы Потехина и Паршина принесли команде ничью в основное время (2:2), что в такой ситуации уже можно считать неплохим итогом. Ну а в очень долгой серии буллитов сильнее оказался "Витязь" - победу ему принес Иван Ларичев, выполнявший 16-й по счету бросок. Таким образом, подмосковный коллектив праздновал девятый успех кряду, и это новый рекорд клуба. С 20 очками после 11 проведенных матчей он лидирует не только в конференции, но и в КХЛ в целом. "Металлург" же, напротив, опустился на последнее место на Востоке. У "Магнитки" всего шесть очков в 11 матчах. Так же плохо выступает только рижское "Динамо", у которого на одну игру меньше.

- Перед игрой ребятам сказали - не смотреть на таблицу, где находится "Металлург", а смотреть конкретно на игроков, - сказал после матча главный тренер "Витязя" Михаил Кравец. - Настраивались, как и в Магнитогорске, на битву с очень сильной командой. Поздравляю всех ребят, болельщиков - сентябрь закончили на хорошей ноте. Но впереди тяжелые битвы.

Рулевой "Металлурга" Илья Воробьев, комментируя турнирное положение своей команды, отметил довольно загадочно: "Давило не то, куда спустилась команда в таблице, а давит давно комплекс разных вещей".

Центральный по вывеске матч выходных прошел в Санкт-Петербурге, где встречались лидеры дивизиона Боброва - местный СКА и московское "Динамо". Армейцы с Невы сейчас уже не такие безоговорочные фавориты сезона, какими были еще пару-тройку лет назад, но в любом случае они - одни из главных соискателей Кубка Гагарина. "Динамо" же, прилично укрепившись, явно не прочь бросить вызов гегемонии СКА и ЦСКА в Западной конференции. Вот только подтвердить амбиции делом команда Владимира Крикунова на этот раз не смогла.

Лишь раз "бело-голубые" зажгли красный фонарь за воротами Мельничука, тогда как питерские хоккеисты отличились четырежды. Дубль у Йори Лехтеря, один гол забил Кетов, а звание главного героя вечера досталось капитану СКА Сергею Плотникову, у которого заброшенная шайба и две результативные передачи - 4:1 в пользу армейцев с Невы.

- Я не любитель называть себя героем матча. Играет всегда команда и побеждает всегда команда. Все работали, - скромно заметил в смешанной зоне Плотников. - Я сказал еще после прошлого матча, что мы начинаем добавлять от игры к игре, у нас появляется больше уверенности, начинаем играть активнее и это приносит свои плоды.

Интересно, что главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов даже после такого результата был настроен вполне позитивно: "Нам, конечно же, было бы полегче, если бы мы не удалялись так часто. Остались втроем на две минуты и это удаление нас подвело. Но в целом я доволен игроками".

СКА набирает 17 очков в 12 матчах и за счет лидерства в дивизионе значится вторым в Западной конференции. Еще один фаворит и действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА с 19 баллами формально идет третьим, поскольку, как и "Витязь", представляет дивизион Тарасова. "Динамо" же с 13 очками теперь соседствует со "Спартаком", который, в свою очередь, одержал очень важную выездную победу над "Авангардом".

"Красно-белые" пережили серьезный спад, который совпал с болезнью главного тренера Олега Знарка, пропустившего выездное турне на Урал. Но сейчас Олег Валерьевич вернулся на лавку, а команда оживает на глазах. Сначала с футбольным счетом 1:0 был обыгран "Автомобилист", теперь в серии буллитов (4:3) повержен другой лидер Восточной конференции, "Авангард".

Игра, проходившая на домашней арене ястребов в Балашихе, поначалу не сулила "ястребам" проблем. На гол Хохлачева они ответили тремя точными попаданиями от Чудинова, Клинкхаммера и Войнова. Но "Спартак" проявил характер - Даугавиньш и Херсли вытащили игру в овертайм, а в серии буллитов "красно-белые" забили дважды, тогда как "Авангард" не реализовал ни одной попытки из четырех.

Удачные результаты спартаковцев, к слову, можно объяснить не только фигурой главного тренера. Наконец восстановился после травмы основной голкипер команды Юлиус Гудачек - именно из-за ошибок его дублеров "красно-белые" не досчитались нескольких очков в предыдущих матчах. Возвращение словак отметил "сухарем" против "Автомобилиста", теперь же несколько раз выручил команду в Балашихе.

Продолжается неудачная серия уже упомянутого "Автомобилиста". После восьми побед подряд команда Андрея Мартемьянова терпит уже четвертое кряду поражение. Теперь уральцев огорчил "Йокерит" - 4:2. Очень скверно стартовавшие в этом сезоне финны смогли таким образом чуть поправить свои турнирные дела, но пока они идут за чертой плей-офф.

Уволивший на днях главного тренера "Локомотив" вчера опять проиграл - на выезде челябинскому "Трактору" (1:2). "Железнодорожники плетутся в хвосте таблицы Западной конференции, что на них явно непохоже. "Трактор" тоже пока не впечатляет - команда впервые победила дома и прервала серию из четырех неудачных матчей кряду.

"Витязь" выиграл девятый матч подряд. Это лучший результат в истории клуба. "Металлург" же опустился на последнее место

Ну а потенциальный лидер Восточной конференции "Ак Барс" вновь победил с сухим счетом. Казанцы дома обыграли "Куньлунь" 5:0 - ранее 6:0 был разбит "Трактор". Команда Дмитрия Квартальнова выдала лучший старт в истории, уступив всего в двух матчах из десяти - сейчас у "барсов" 16 очков и два матча форы по сравнению с идущим на первом месте "Автомобилистом". Так что по потерянным очкам казанцы уже впереди. А нестареющий Данис Зарипов, набрав очередные три очка, обошел в списке самых результативных игроков в истории "Ак Барса" своего бывшего партнера по звену Алексея Морозова. У Даниса теперь 326 очков.

В остальных матчах выходных были зафиксированы следующие результаты: "Амур" - "Сибирь" - 3:0, "Северсталь" - "Салават Юлаев" - 4:3, "Нефтехимик" - "Динамо" (Мн) - 5:4 (Б), "Торпедо" - "Сочи" - 4:1.