Воронцевич первым совершил 1000-й подбор в Единой лиге

Форвард баскетбольной сборной России и ЦСКА Андрей Воронцевич первым в 11-летней истории интернациональной Единой лиги ВТБ достиг рубежа в 1000 подборов. Юбилейный выигрыш борьбы за отскок мяча сделан в гостевом матче против красноярского "Енисея", в котором армейцы потерпели сенсационное поражение - 71:80.

Воронцевич выступает за ЦСКА в Единой лиге с момента ее создания и потому входит в число лидеров по ряду статистических номинаций. Чтобы сделать 1000 подборов, Андрею понадобилось 248 матчей. Кстати, по числу игр в турнире армеец уступает только своему бывшему одноклубнику, ныне выступающему за "Локомотив-Кубань" (Краснодар) Виталию Фридзону (252).

Наверное, уже в октябре вторым "тысячником" по подборам станет партнер Воронцевича по ЦСКА Никита Курбанов - сейчас он второй в списке с показателем 990.

Еще один игрок "красно-синих" - Семен Антонов - вот-вот выйдет на первое место по числу забитых двухочковых мячей, то есть после бросков с ближней или средней дистанции. У Антонова сейчас 528 попаданий, лидирует Артем Параховский (экс-ВЭФ, "Будивельник", "Нижний Новгород" и УНИКС) - 529. Однако белорус Параховский уже третий сезон подряд не выступает в Единой лиге, сейчас он защищает цвета сербского "Партизана".

Что касается результата встречи "Енисей" - ЦСКА, то уже во втором по счету матче регулярного чемпионата Единой лиги 2019/20 грянула сенсация. Сибиряки, которые в прошлом сезоне даже в плей-офф не попали, впервые победили армейцев, прервав серию из 14 поражений в очных встречах.

Самыми результативными у хозяев площадки стали Дэвион Берри (23 очка), Томислав Зубчич (18), Гарлон Грин (12) и Дастин Хог (11, плюс 10 подборов). В составе ЦСКА двузначными бомбардирскими показателями отметились Янис Стрелниекс (12), Дэрран Хиллиард (12), Майк Джеймс (11), Никита Курбанов (10) и Джоэль Боломбой (10).

"Мы понимали, что наш соперник является лучшей командой Евролиги, но перед нами стояла задача выложиться на максимум и играть строго так, как мы отрабатывали на тренировках", - сказал наставник "Енисея" Дражен Анзулович.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис определил одну из главных причин поражения: "У нас были свои хорошие моменты, но матч в Красноярске показал - мы еще слишком мало времени вместе, чтобы называться командой в полном смысле этого слова. Игра с "Енисеем" стала большим уроком".

Ближайшие матчи в Единой лиге:

29 сентября. "Калев" (Эстония) - "Химки".

30 сентября. ЦСКА - "Парма" (Пермский край).

1 октября. "Зелена-Гура" (Польша) - "Зенит" (Санкт-Петербург).