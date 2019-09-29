Вступление Китая в ВТО стало фактором мирового экономического роста

Когда в декабре 2001 года Китай вступил во Всемирную торговую организацию, тогдашний премьер-министр КНР Чжу Жунцзи сказал, что за 15 лет переговоров его "черные волосы поседели".

Китай подал заявку на вступление в ВТО 10 июля 1986 года, пытаясь восстановить "статус участника" в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) - предшественнике ВТО. Этот шаг привел к разговорам о вступлении в ВТО после того, как в 1995 году был создан новый глобальный торговый орган, заменивший ГАТТ.

15 ноября 1999 года Чжу сыграл ключевую роль в завершении наиболее важных китайско-американских переговоров о вступлении Китая в ВТО. По словам главы делегации на переговорах с ВТО Луна Юнту, тогда обе стороны пошли на уступки по семи тупиковым вопросам, которые мешали заключить соглашение.

Торговый представитель США Шарлин Баршефски не питала большого оптимизма во время того раунда переговоров, пока тем утром в дело не вмешался Чжу, чтобы договориться о трех уступках, на которые был готов пойти Китай.

Невероятно уставшие, но взволнованные, Баршефски и директор Национального экономического совета Джин Сперлинг позвонили президенту США Биллу Клинтону из женского туалета на первом этаже министерства внешней торговли и экономического сотрудничества (ныне министерство торговли), чтобы сообщить ему хорошие новости. Баршефски позже вспоминала, что туалет был единственным тихим местом, которое они тогда смогли найти, чтобы сделать такой важный звонок.

В то время Клинтон находился с визитом в столице Турции Анкаре и принимал душ, но его помощник предложил ему принять звонок, так как он касался прорыва в переговорах с Китаем, за которыми американский лидер внимательно следил.

11 декабря 2001 года Китай стал 143-м членом ВТО, и это событие привело к большим изменениям как в Китае, так и в мире.

Генеральный директор ВТО с 2005 по 2013 год Паскаль Лами сказал, что со вступлением в ВТО Китай стал важным игроком в международной торговле. Страна выиграет от свободной торговли с остальным миром, а остальной мир выиграет от свободной торговли с Китаем, так что это было выгодно всем, подчеркнул он.

К 2010 году Китай выполнил все свои обязательства по снижению тарифов

В недавнем интервью China Daily в Брюсселе Лами опроверг некоторые высказывания представителей США о том, что позволить Китаю вступить в ВТО было плохой идеей. "Конечно же, это была хорошая идея, и она сработала очень хорошо", - сказал Паскаль Лами, который также занимал пост Европейского комиссара по вопросам торговли.

До вступления Китая в ВТО сальдо торгового баланса страны составляло от 8 до 10 процентов валового национального продукта, но с тех пор оно упало почти до нуля, что означает, что его импорт вырос больше, чем экспорт.

"В целом это был хороший день и для всего остального мира", - говорит Лами.

Вступление в ВТО обеспечило Китаю, который в то время развивал ориентированную на экспорт экономику, страховку от протекционизма, отметил он. Вот почему Пекин принял особые условия, которые в то время были более жесткими, чем для других таких развивающихся стран, как Индия и Южная Африка.

Баршефски соглашается с ним. В интервью китайскому финансовому изданию Yicai в марте прошлого года она сказала, что не сожалеет о том, что содействовала вступлению Китая в ВТО.

"В США есть те, кто сожалеет о вступлении Китая в ВТО. Но не я. Я не могу представить, как можно смотреть на одну пятую часть мира и говорить: "Нет, спасибо. Нам это не интересно". На мой взгляд, это нерациональная позиция". Она охарактеризовала вступление Китая в ВТО как "историческое событие как для страны, так и для всего мира".

С момента вступления в ВТО ВВП Китая вырос почти в десять раз: с 1,34 триллиона долларов в 2001 году до 13,28 триллиона долларов в прошлом году. Страна стала второй по величине экономикой мира по номинальному ВВП, уступая только США.

Китай также стал крупнейшей торговой державой мира в 2013 году. В прошлом году его товарооборот составил 4,62 триллиона долларов. Для сравнения, в 2001 году этот показатель равнялся 509,8 миллиарда долларов. В июле его валютные резервы составляли 3,1 триллиона долларов по сравнению с 200 миллиардами долларов в 2001 году.

Директор Китайского института по изучению ВТО при Университете международного бизнеса и экономики в Пекине Ту Синьцюань назвал вступление страны в ВТО "очень важным шагом" после основания в 1949 году Китайской Народной Республики.

По его словам, проводимая до вступления Китая в ВТО политика реформ и открытости была "очень экспериментальной". Цитируя ныне покойного лидера Дэн Сяопина, он описал ее так: "переходить реку, нащупывая камни". "После вступления в ВТО Китай провел реформы, следуя существующему набору правил и в соответствии с международными нормам и порядками", - говорит Ту, добавляя, что это был важный шаг для интеграции в международную экономическую систему.

Белая книга "Китай и Всемирная торговая организация", выпущенная Информационным бюро Государственного совета 28 июня прошлого года, отмечает, что страна продолжала попытки улучшения своей системы социалистической рыночной экономики, чтобы привести свою политику в соответствие с правилами многосторонней торговли во всех областях и выполнить свои обязательства по открытой торговле товарами и услугами, а также усилить защиту прав интеллектуальной собственности.

"Заметные улучшения позволили упрочить стабильность, прозрачность и предсказуемость политики реформ и открытости, - говорится в официальном документе. - Китай внес значительный вклад в эффективное функционирование многосторонней торговой системы".

После вступления в ВТО страна рассмотрела и пересмотрела 2300 законов, нормативных и ведомственных актов на уровне центрального правительства и 190 тысяч инструкций и нормативных актов на уровне региональных правительств. Эти законы касались вопросов торговли, инвестиций и защиты прав интеллектуальной собственности.

К 2010 году Китай выполнил все свои обязательства по снижению тарифов: их средний уровень упал с 15,3 процента в 2001 году до 9,8 процента. Был снижен средний уровень тарифов на промышленные товары с 14,8 до 8,9 процента, а средний уровень тарифов на сельскохозяйственную продукцию - с 23,2 до 15,2 процента - примерно на четверть от среднего мирового уровня и намного ниже, чем 56 процентов - тариф развивающихся стран - участниц ВТО, и 39 процентов - тариф развитых стран.

Страна предприняла серьезные шаги и по снижению нетарифных барьеров. Среди них - отмена в 2005 году импортных квот, импортных лицензий, особых требований к импортным тендерам и других нетарифных мер для 424 товаров - автомобилей, машин и электронной техники, а также натурального каучука.

Кроме того, был открыт внутренний рынок услуг, говорится в официальном документе: "К 2007 году Китай выполнил все свои обязательства по торговле услугами".

Страна также снизила порог для иностранных инвестиций в сферу услуг. В 2010 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в сферу услуг Китая впервые превысили объем инвестиций в обрабатывающую промышленность. В 2017 году ПИИ в сфере услуг составили 73 процента от всех ПИИ в Китае.

ПИИ страны выросли с 46,88 миллиарда долларов в 2001 году до 135 миллиардов долларов в прошлом году. Согласно отчету Американской торговой палаты в Китае за 2019 год, Китай продолжает оставаться приоритетным направлением для всех секторов с точки зрения ближайших глобальных инвестиционных планов.

В Белой книге перечислены шаги, которые страна предприняла для усиления защиты прав интеллектуальной собственности путем принятия законов и нормативных актов и контроля за их исполнением.

К маю прошлого года Китай подписал 16 соглашений о свободной торговле с 24 странами и регионами. Страна также ведет переговоры о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве, соглашении о свободной торговле между 10 членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также с Австралией, Индией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей.