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Рубрика: Власть

Ввоз гражданских самолетов в Россию не будет облагаться НДС

Текст: Юлия Кривошапко

Ввоз в Россию гражданских самолетов с 2020 года будет освобожден от НДС. Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин. Закон опубликован на портале официальном правовой информации.

Новые поправки также подразумевают освобождение от НДС импорта авиадвигателей, комплектующих для строительства или модернизации гражданских самолетов, а также запчастей для ремонта воздушных судов в Россию​​​.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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В законе уточняется, что до 1 января 2023 года освобождение импорта в Россию самолетов будет осуществляться без обязательного условия их регистрации в российском реестре.

Также НДС не будет облагаться ввоз в Россию водных судов при их регистрации в российском реестре резидентами специальных административных районов (САРов), действующих на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

По новым поправкам, доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации и реализации этих судов, не будут облагаться налогом на прибыль. Помимо этого, участники САРов освобождены от налога на имущество и транспортного налога в отношении таких судов, а также до 2027 года - от страховых взносов.

САРы были созданы в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение. Кроме того, доступ к сведениям об их бенефициарах ограничен: его имеют только управляющая САРом компания, надзорные органы и суды.

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