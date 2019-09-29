Ввоз гражданских самолетов в Россию не будет облагаться НДС

Ввоз в Россию гражданских самолетов с 2020 года будет освобожден от НДС. Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин. Закон опубликован на портале официальном правовой информации.

Новые поправки также подразумевают освобождение от НДС импорта авиадвигателей, комплектующих для строительства или модернизации гражданских самолетов, а также запчастей для ремонта воздушных судов в Россию​​​.

В законе уточняется, что до 1 января 2023 года освобождение импорта в Россию самолетов будет осуществляться без обязательного условия их регистрации в российском реестре.

Также НДС не будет облагаться ввоз в Россию водных судов при их регистрации в российском реестре резидентами специальных административных районов (САРов), действующих на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

По новым поправкам, доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации и реализации этих судов, не будут облагаться налогом на прибыль. Помимо этого, участники САРов освобождены от налога на имущество и транспортного налога в отношении таких судов, а также до 2027 года - от страховых взносов.

САРы были созданы в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение. Кроме того, доступ к сведениям об их бенефициарах ограничен: его имеют только управляющая САРом компания, надзорные органы и суды.