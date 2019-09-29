Вышел первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски"

На YouTube-канале Europictures Italia опубликован первый трейлер "Бросков Хесуса" (The Jesus Rolls) - спин-оффа "Большого Лебовски", по центру которого - собственно Хесус, персонаж Джона Туртурро.

Заметим, что проект этот, с которым Туртурро носился, как с писаной торбой, долгие годы, параллельно является и ремейком "Вальсирующих" (1974) Бертрана Блие.

Как видим, в трейлере ядовитый Хесус выходит из тюрьмы и первым делом отправляется к своей прелести - в боулинг. Плюс в кадре - Пити, дружок Хесуса (блестящий Бобби Каннавале) и барышня Хесуса (Одри "Амели" Тоту). Которым далее кучно предстоит броситься в нехороший трип.

Плюс в ролях - Кристофер Уокен, Джон Хэмм, Пит Дэвидсон, Сьюзен Сарандон, Маргарет Рид и ВИА Gipsy Kings. Поставил картину сам Туртурро.

Мировая премьера анонсирована на 17 октября. По российской пока сведений нет.

Ранее выяснилось, что до поры до времени таинственный тизер с Чуваком, который самые возбужденные приняли за анонс сиквела "Лебовски", оказался рекламным роликом.