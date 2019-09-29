Согласно данным Национальной астрономической обсерватории, с октября 2017 года Китайский Сферический радиотелескоп с пятисотметровой заполненной апертурой (FAST), являющийся крупнейшим в мире однозеркальным радиотелескопом, обнаружил 93 новых пульсара.

Пульсар - это быстровращающаяся нейтронная звезда с мощным магнитным полем, которая испускает два пучка электромагнитного излучения. Китайские ученые сообщили об обнаружении с помощью FAST первых пульсаров в октябре 2017 года. С тех пор они зафиксировали 132 перспективных кандидата в пульсары, 93 из которых действительно ими оказались. Наблюдение за пульсарами - это важная задача FAST, который может использоваться для подтверждения существования гравитационного излучения и черных дыр, а также для решения ряда других важных вопросов в физике.