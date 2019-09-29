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29.09.2019 21:24
Рубрика: Общество

Телескоп обнаружил 93 пульсара

Российская газета - Спецвыпуск № 218(7976)
Согласно данным Национальной астрономической обсерватории, с октября 2017 года Китайский Сферический радиотелескоп с пятисотметровой заполненной апертурой (FAST), являющийся крупнейшим в мире однозеркальным радиотелескопом, обнаружил 93 новых пульсара.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пульсар - это быстровращающаяся нейтронная звезда с мощным магнитным полем, которая испускает два пучка электромагнитного излучения. Китайские ученые сообщили об обнаружении с помощью FAST первых пульсаров в октябре 2017 года. С тех пор они зафиксировали 132 перспективных кандидата в пульсары, 93 из которых действительно ими оказались. Наблюдение за пульсарами - это важная задача FAST, который может использоваться для подтверждения существования гравитационного излучения и черных дыр, а также для решения ряда других важных вопросов в физике.

Соседняя звездная система нарушила один из главных "законов" космоса
Общество Космос
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