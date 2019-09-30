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Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги

ТВ и сериалы
    30.09.2019, 16:45
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/alenavodonaeva Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Фото: instagram.com/alenavodonaeva

37-летняя российская модель, телеведущая и актриса Алена Юрьевна Водонаева сегодня с утра решительно попирает все новостийные отечественные топы. Чему заслуга - новое фото Алены, размещенное в Instagram.

Суть события. Применив к фото усилие, специально обученные человек, занимающийся доведением снимков девушки до нужного лоска, допустил классическую для своей профессии ошибку - не подсчитал после ретуши контрольную сумму конечностей работодателя.

В результате у артистки на снимке три ноги и примерно одна рука. На что, естественно, тут же хищно обратили внимание подписчики, кинувшись на все лады глумиться.

Прицепом топ-блогершу уличили и в некоторых других внешних изъянах.

"Ну вот опять я забыла про ленту в Инстаграм. Зато у меня много сторис из приюта для животных Котодетки. Обязательно посмотрите. И подпишитесь на них. Вы даже не представляете какую помощь вы оказываете, даже если просто лайкаете", - меж тем отвлеченно сообщает Алена Водонаева в комментарии к своему многоногому знойному портрету (стиль - авторский). Презентуя его при этом как "летнюю красивую фотку вам".

Алена Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Вела программы на каналах РЕН ТВ, ДТВ и MTV Россия. Снялась в сериалах "Счастливы вместе" - в эпизоде "Сексуальные меньшевики", "Деффчонки", "В Москве всегда солнечно", "Партизаны".

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