Режиссер "Счастливы вместе" прокомментировал арест Натальи Бочкаревой

Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином. Который был утаен в глубоко интимных областях организма "Даши Букиной".

По мнению Дронова, быть такого не может!

"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она", - передает реплики режиссера многосерийной комедии РИА Новости.

Дронов признает, что работа над сериалом, конечно, "была очень тяжелая", но тем не менее "никаких предпосылок для этого (запрещенных веществ - ред.) не было".

"Я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", - настаивает режиссер.

При этом сама артистка сообщила в сториз своего Instagram, что изначально поднявшаяся вокруг ситуации кутерьма ее забавляла, но теперь женщине уже не до смеха: в отношении 39-летней Бочкаревой возбуждено уголовное дело.

Ситком "Счастливы вместе", российская адаптация американского сериала "Женаты… с детьми", транслировался каналом ТНТ с 2006 по 2013 год и премного преуспел.