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Режиссер "Счастливы вместе" прокомментировал арест Натальи Бочкаревой

ТВ и сериалы
    30.09.2019, 10:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином. Который был утаен в глубоко интимных областях организма "Даши Букиной".

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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По мнению Дронова, быть такого не может!

"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она", - передает реплики режиссера многосерийной комедии РИА Новости.

Дронов признает, что работа над сериалом, конечно, "была очень тяжелая", но тем не менее "никаких предпосылок для этого (запрещенных веществ - ред.) не было".

"Я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", - настаивает режиссер.

При этом сама артистка сообщила в сториз своего Instagram, что изначально поднявшаяся вокруг ситуации кутерьма ее забавляла, но теперь женщине уже не до смеха: в отношении 39-летней Бочкаревой возбуждено уголовное дело.

Ситком "Счастливы вместе", российская адаптация американского сериала "Женаты… с детьми", транслировался каналом ТНТ с 2006 по 2013 год и премного преуспел.

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