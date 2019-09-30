Министерство обороны России планирует создать и использовать для нужд армии электромобили. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости - уже получен определенный задел в этом направлении", - сообщил генерал в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Практическая реализация применения данных технических решений, по его словам, позволит на порядок увеличить энергетику машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, обеспечить применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты. Самое важное же, пояснил генерал Салюков, что за счет движения на электрической тяге удастся обеспечить скрытное бесшумное выдвижение войск на огневые позиции.

"Появление данных перспективных образцов позволит выполнять поставленные задачи в различных условиях, адаптироваться к динамике изменения внешних факторов, а также значительно повысить автономность действий войск", - добавил военачальник.

При этом сроки появления в войсках электромобилей главком называть не стал.