Банк России оценил масштаб закредитованности граждан

Банк России не видит признаков близкого кризиса на рынке потребкредитования, о котором предупреждал министр экономического развития Максим Орешкин.

"Масштабной проблемы закредитованности, на наш взгляд, еще нет, и как раз вовремя мы внедряем показатель долговой нагрузки, чтобы ее и не было", - сказала в интервью "Российской газете" директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Во-первых, чтобы гипотетические проблемы на рынке потребкредитов могли оказать влияние на экономику в целом, рынок должен быть намного больше, - сказала она. - Классический пример - ипотека в США накануне кризиса 2007 года, когда соотношение задолженности по кредитам к располагаемым доходам физических лиц составляло 130%. Наш рынок совсем не на том уровне, у нас этот показатель составляет 34%".

Что касается средней долговой нагрузки по необеспеченным потребительским кредитам, то коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к доходам населения) оценивается Банком России в 8,8%, то есть нагрузка не достигла пика 2015 года (9,3%). "Долговая нагрузка увеличивается, но во многом из-за медленного роста доходов населения, - отметила Данилова. - Если бы они росли, как планировалось, то и долговая нагрузка была бы на 0,6 п.п. ниже. И наши подсчеты показывают, что процентные платежи по кредитам не оказывают существенного влияния на доходы граждан".

Во-вторых, отметила Данилова, ухудшение стандартов кредитования начало происходить только в последнее время: например, доля кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 80% выросла с 5% в IV квартале 2018 года до 10% во II квартале этого года. При этом Данилова не исключила, что на рост показателя повлияло сближение банковских методик расчета ПДН с более консервативной методикой Банка России, утвержденной в прошлом году.

"В-третьих, из данных бюро кредитных историй мы видим, что кредиты берут не одни и те же люди, база заемщиков существенно меняется", - сказала Данилова, имея в виду вопрос о том, насколько велика доля заемщиков, попавших в долговую яму и берущих новые кредиты, чтобы рассчитаться по старым.

Полностью интервью директора Департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".