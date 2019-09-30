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30.09.2019 10:00
Рубрика: Экономика

Банки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам

Текст: Игорь Зубков
Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эта норма может появиться после того, как банки получат эффективный доступ к информации, необходимой для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) - к данным Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России о доходах заемщика и к данным бюро кредитных историй обо всех обязательствах заемщика. Об этом рассказала в интервью "Российской газете" директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Фото: istock
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"Это часть поручения президента, которое появилось в конце 2016 года, - сказала она. - Первая часть касается расчета показателя долговой нагрузки, и она уже реализована (расчет ПДН становится обязательным практически для всех кредиторов с 1 октября. - Прим. ред.). Вторая часть требует внесения соответствующих изменений в законодательство. При этом если возникают такие серьезные юридические последствия, как невозможность взыскания задолженности, то нужно убедиться, что долговая нагрузка рассчитана абсолютно корректно, в такой ситуации оценок уже недостаточно. Эффективный доступ банков к информации о доходах в ФНС и ПФР, к данным БКИ обо всех обязательствах заемщика создадут необходимые условия для реализации второй части поручения".

В Госдуме рассматривается законопроект, который позволит через квалифицированные бюро кредитных историй подтягивать данные из всех БКИ, чтобы банки получали исчерпывающую информацию об обязательствах заемщика. Кроме того, в течение года всем кредитным договорам банки должны будут присвоить уникальные идентификаторы, это существенно упростит агрегацию информации о заемщике.

Доступ банков к системам налоговой службы и Пенсионного фонда РФ будет полностью налажен до 1 октября 2020 года. "Для этого мы с коллегами из Минкомсвязи активно работаем над тем, чтобы снять технические лимиты на запросы банками справок по НДФЛ и данных ПФР о страховых взносах", - сказала Данилова.

До 1 октября 2020 года банки по потребкредитам на сумму до 50 тысяч рублей и по автокредитам смогут оценивать доходы заемщика для расчета показателя долговой нагрузки не только по справкам 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, но и по его транзакциям.

Полностью интервью директора Департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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