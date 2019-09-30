Бюджетникам повысят зарплату

Заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами президента, повысится с 1 октября на 4,3 процента.

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Это определено распоряжением правительства, которое было подписано еще в марте. А деньги на это заложены в федеральном бюджете.

Речь также идет о госслужащих. Зарплату повысят работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей.

Прибавку к зарплате должны ощутить, например, инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, электромонтеры, слесари, сантехники, техники, уборщики служебных помещений), специалисты по соцработе, комплексной реабилитации, социальные психологи, бухгалтеры, юристы, кадровики. А также - спасатели, пожарные, океанологи, гидробиологи, метеорологи, работники селекционно-семеноводческих центров, лесники и многие другие.

Решение о повышении зарплаты региональным и муниципальным бюджетникам, в том числе нянечкам в детсадах, техничкам в школе, должны принять власти на местах. В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации о повышении зарплат с 1 октября, обозначив минимальную планку 4,3 процента. Регионы и муниципалитеты должны были принять такие решения и заложить деньги в бюджетах.

В 2020 году заработные платы работников этих категорий предполагается увеличить тоже с 1 октября. На 3,8 процента. Ожидается, что именно такой будет инфляция по итогам этого года, а зарплаты бюджетников как раз индексируют на ее уровень предыдущего года.

Что касается бюджетников, указанных в майских указах президента, то их зарплаты, напомним, ориентированы на среднюю по региону. Например, у врачей, преподавателей и мастеров в учреждениях начального и среднего профобразования, работников учреждений культуры, младшего и среднего медперсонала зарплата должна быть равна средней в регионе.

А у врачей, преподавателей вузов и других в два раза ее превышать. По мере роста средних зарплат, должны расти и зарплаты этих категорий бюджетников.