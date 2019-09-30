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30.09.2019 03:15
Рубрика: Экономика

ЦБ может обязать банки раскрывать заемщику его долговую нагрузку

Текст: Игорь Зубков
Банк России может обязать банки и МФО раскрывать рассчитанный ими показатель долговой нагрузки заемщикам, поскольку от корректности расчета могут зависеть индивидуальные условия по кредиту, а в дальнейшем, возможно, и шансы на его одобрение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Такого обязательства - показать клиенту результат расчета - у кредитора нет, хотя мы думаем над этим в контексте дальнейшего развития этого инструмента", - рассказала в интервью "Российской газете" директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Фото: istock
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С первого октября практически все кредиторы обязаны при выдаче кредита на сумму от десяти тысяч рублей считать долговую нагрузку граждан по методике Банка России. Чем более закредитован клиент и чем меньше у него доходы, тем менее банку выгодна работа с ним: если платежи по всем непогашенным кредитам (включая вновь выдаваемый) составят более половины от среднего официального дохода человека за последние шесть месяцев, то банку придется резервировать под этот кредит больше капитала. Фактически запретительный коэффициент риска (320 процентов) Банк России решил применить к кредитам с полной стоимостью от 25 до 30 процентов, которые выдаются заемщикам, тратящим на обслуживание долга свыше 80 процентов доходов.

"Да, если показатель долговой нагрузки окажется завышенным, то кредит подпадет под высокий коэффициент риска, и для этого заемщика он окажется более дорогим, тут возникнет дифференциация условий для клиентов с низкой и высокой нагрузкой", - отметила Данилова.

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При этом еще около года уйдет на повышение точности расчета долговой нагрузки. Для этого Госдума планирует принять законопроект, который позволит через квалифицированные бюро кредитных историй агрегировать все данные об обязательствах заемщика, а банки в силу уже принятого закона до октября 2020 года должны присвоить уникальные идентификаторы всем кредитным договорам. Примерно в эти же сроки планируется снять остающиеся технические ограничения на доступ банков к данным о доходах заемщиков в налоговой службе и Пенсионном фонде РФ.

Полностью интервью директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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