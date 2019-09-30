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30.09.2019 13:31
Рубрика: Спорт

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Всего на сбор прибудут 25 футболистов. Три вратаря - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург). В линию обороны Станислав Черчесов вызвал новичка - защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова, проявившего себя в матчах РПЛ. Помимо этого вызваны: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Получил вызов в сборную и полузащитник Рифат Жемалетдинов из "Локомотива", который в последних матчах РПЛ смог стать одним из лидеров команды. Также на сбор должны прибыть: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов ("Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

В линию атаки вызваны трое - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

Сбор национальной команды начнется 6 октября. 10 октября в "Лужниках" в 21:45 российская команда примет Шотландию, а 13 октября в Никосии сыграет с Кипром. После шести матчей у сборной России 15 очков и она располагается на втором месте в таблице, вслед за Бельгией (18 очков). Для того, чтобы гарантировать себе как минимум второе место и выход в финальный турнир, команде Черчесова нужно набрать в четырех оставшихся матчах 5 очков, при условии, что Кипр и Казахстан очков не потеряют.

Спорт Футбол Чемпионат Европы
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