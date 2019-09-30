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30.09.2019 16:15
Рубрика: Спорт

Черчесов объяснил вызов в сборную Чистякова и Жемалетдинова

Текст: Илья Зубко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил пригласить в состав команды защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова и полузащитника Рифата Жемалетдинова.

Приглашение этих футболистов стало для многих сюрпризом. Однако Черчесов уверен, что нужно приглашать в команду игроков, проявивших себя.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Отвечая на вопрос о приглашении Чистякова? он ответил: "Он еще и в первой лиге себя проявлял, и тогда мы это для себя отметили. Сейчас перешел в "Ростов", играет надежно и достаточно качественно. Поэтому вызвали. Тем более и ситуация подсказывает. Нойштедтер не играет, и Кутепов не в том состоянии. Поэтому если кто-то себя проявляет, то его надо привлекать".

По мнению Черчесова, приглашение Жемалетдинова также абсолютно заслуженно.

"Он играл в молодежной сборной, мы его знаем. С начала чемпионата закрепил за собой позицию правого защитника. Он играет достаточно надежно, стабильно. Играл с "Байером" в Лиге чемпионов, где подтвердил свой уровень. И последний матч с "Зенитом" провел достаточно качественно. Ситуация похожа на ту, что у Чистякова. По-моему все объективно", - сказал Черчесов.

Сборная России проведет два матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 10 и 13 октября. Сначала команда Станислава Черчесова сыграет с Шотландией в "Лужниках", а затем с Кипром на выезде.

Спорт Футбол Чемпионат Европы
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