Что будет с рублем на этой неделе

Из важной статистики из США можно выделить Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за сентябрь (выйдет во вторник) и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в прошлом месяце (выйдет в среду), говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. В пятницу стоит обратить внимание на уровень безработицы в США за первый месяц осени, уточняет он.
Эти статданные влияют на рыночные настроения не только с точки зрения восприятия перспектив денежно-кредитной политики, но и с точки зрения оценки последствий влияния торгового конфликта США и Китая на экономику двух стран. В этой связи важным для настроений будет и Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР, который будет опубликован в понедельник, указывает эксперт.
На этой неделе тема торговых переговоров Вашингтона и Пекина, по мнению Дейнеки, продолжит оставаться чувствительной для динамики рисковых активов. С одной стороны, неудачи последних переговорных раундов приучили рынки не питать иллюзий и не ждать прорывов каждый раз, когда появляется информация о контактах двух сторон. С другой стороны, на фоне низкой базы ожиданий даже небольшие подвижки могут запускать волны аппетита к риску, что обычно транслируется в усиление рубля.
По мнению Дейнеки, на этой неделе рубль продолжит демонстрировать относительную стойкость. Сильный макроэкономический базис РФ и повышенный спрос на рублевый долг фундаментально подкрепляют российскую валюту, однако аналитик не исключает, что в условиях неуверенной ценовой динамики нефти и возможной новой волны распродаж на развивающихся рынках в случае негативных сигналов со стороны торговых переговоров США и Китая рубль может немного отступить. По прогнозу Дейнеки, курс российской валюты на текущей неделе будет формироваться в диапазоне 63,9-64,7 рубля за доллар.
При консолидации цен на нефть в середине диапазона 60-65 долларов за баррель и текущем уровне макропоказателей справедливый курс рубля находится вблизи отметки в 65 рублей за доллар, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Сильных внутренних драйверов в динамике рубля, по его мнению, нет, соответственно, внешние условия, вероятно, продолжат играть определяющую роль. По словам Поддубского, в краткосрочной перспективе стоит ориентироваться на диапазон курса 64-64,5 рублей за доллар, ожидая постепенного смещения к верхней границе этого диапазона.