Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 сентября по 6 октября

Медведь на ухо наступил?

Гарик Мартиросян станет ведущим нового музыкального проекта "Щас спою" на Первом канале, в котором "худшие вокалисты страны" соберутся на одной сцене, чтобы исполнить заветную мечту - превзойти себя и спеть так хорошо, как никогда раньше. Все кандидаты проходили серьезный отбор: никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия - отсутствие слуха и голоса при большом желании петь на публике. Из 1200 заявок отобрали 30. В каждом выпуске "Щас спою" сразятся пять "вокалистов".

Сначала исполнитель как умеет споет под скромный аккомпанемент одинокого пианино. Как правило, во время первого выступления зрители улюлюкают, ведущий валится на пол от смеха, а профессионалы скрипят зубами и затыкают уши. Затем участник удаляется со сцены и буквально через 30 секунд зрители увидят потрясающий номер. За кадром останется месяц репетиций, когда исполнитель отрабатывал свою песню с опытными педагогами по вокалу, режиссер придумывал для него номер, хореографы "Ленинград-центра" ставили танец, работа стилистов и костюмеров. Шоу избавит зрителей от необходимости терпеливо ждать преображения целый месяц. На экране все произойдет в рамках одного выпуска программы, что и является "фишкой" проекта. Победителя шоу выберут телезрители, и он получит приз.

Первый канал, 6 октября, 18:10

"Голос 60+": Голосуем по-новому

"Голос 60+", казалось бы, не успел начаться, но вот уже финал. Первый канал представляет его прямую трансляцию, во время которой зрители узнают имя победителя сезона. В шоу будет, как обещано, новый механизм голосования, который представят перед его запуском. Напомним, что Команда Михаила Боярского это - Елена Гурилева, Игорь Афанасьев, Владимир Лаптев, Владислав Зуев. Команда Валерии - Людмила Пахомова, Олег Слепцов, Владимир Грицык, Александр Шанс. Команда Льва Лещенко - Юрий Шиврин, Андрей Лысиков, Ольга и Галина Богдановы, Ирина Нижегородцева. И команда Пелагеи - Михаил Рыжов, Леонид Сергиенко, Анатолий Алешин, Дмитрий Усик. Ведущий - Дмитрий Нагиев.

А утром после финала покажут по-традиции документальный фильм "Голос 60+". На самой высокой ноте" (5 октября в 10:15). Его герои - Ольга и Галина Богдановы, которые принимают участие в "Голосе" во второй раз. Также фильм расскажет о Леониде Сергиенко, который пел с самого детства, но никогда не уделял этому увлечению особого внимания. И лишь недавно начал заниматься вокалом всерьез. Юрия Шиврина в свое время не приняли в музыкальную школу из-за полного отсутствия музыкального слуха. А потом он неожиданно поступил в Пермское музыкальное училище, а через несколько лет - в Гнесинку. После окончания учебы Юрий смог устроиться в Москонцерт. Ирине Нижегородцевой 61 год, выглядит она максимум на 40, а энергии у нее как у 20-летней девчонки. Елена Гурилева стала первой вокалисткой, которая смогла развернуть кресло Михаила Боярского. Она поет с самого детства, в юности жила на Кубе, затем работала в филармонии, и вот уже 17 лет в свободном плавании. Михаил Рыжов, родившийся за два года до начала войны, с шести лет воспитывался в детдоме. Там начал петь, и, повзрослев и отучившись, стал артистом филармонии. Фильм расскажет об этих людях.

Первый канал, 4 октября, 21:30

Фавориты Сталина

Новый документальный фильм "Любимцы вождя" - на канале "ТВ Центр".

Выстраивая иерархию власти, Сталин создал свой круг любимцев. В него входила элита тогдашнего общества - актеры, крупные ученые, писатели, режиссеры. Попав в "список вождя", счастливчики пользовались всеми благами фаворитов - отдельные квартиры, дачи, даже счета в банках. А главное, это давало иллюзию охранной грамоты. В стране, где все - от министра до хлебороба - могли запросто исчезнуть в лагерях, любимцы Иосифа Виссарионовича, казались неприкасаемыми. Но так ли это было на самом деле? Чем приходилось расплачиваться тем, кого власть одаряла привилегиями и высокими наградами? Фильм рассказывает о судьбах знаменитостей эпохи вождя - Николая Черкасова, Григория Александрова и Любови Орловой, Николая Вавилова, Сергея Михалкова, Алексея Толстого.

Участники: Александр Прошкин, Егор Кончаловский, Алексей Варламов, Дмитрий Харатьян, Сергей Михалков (архивные записи) и другие.

"ТВ Центр", 3 октября, 23:05

По следу маньяка

На НТВ - премьера остросюжетного детектива "Тень за спиной".

Главную роль - следователя Генпрокуратуры Николая Горобца - исполнил известный актер театра и кино Иван Оганесян. Сценарий создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова - милиционера из города Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как "ангарский маньяк". Расследование длилось почти 20 лет и, согласно двум приговорам, его жертвами стали 78 человек, включая коллегу-милиционера. Попков стал самым кровавым серийным убийцей в истории современной России. Сюжет истории, рассказанной в фильме, охватывает десять лет - с 2000 по 2010 год. В небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений. Убийства совершаются по одному сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Появилось предположение, что в городе орудует маньяк. Чтобы разобраться в происходящем и найти серийного убийцу, в город приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец: он уже ловил маньяков, и кому, как не ему, заниматься этим делом. Местному прокурору Садовскому (Сергей Мардарь) не до серийных убийств: в это время в городе идет очередной передел собственности и власти, и ему хотелось бы избежать вмешательства Москвы. Но Садовский вынужден оказывать содействие в поисках убийцы, и если до этого он торопил расследование, то сейчас быстрый успех столичного следователя не в его интересах; именно поэтому в команду Горобца определяют молодого следователя Светлану Мирошникову (Карина Андоленко) и еще совсем "зеленого" оперативника Михаила Воробьева (Александр Ляпин).

НТВ, с 30 сентября в 19:40

Вы слыхали, где поет "Орфей"?

Телеканал НТВ покажет телевизионную версию торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019. Премия была учреждена Фондом "Академии Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Ежегодно бронзовая статуэтка "Орфей" присуждается производителям телевизионных программ (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения), а также телеканалам - производителям собственных программ - за высшие достижения в области телевизионных искусств. В этом году было подано рекордное с момента существования премии количество заявок: всего представлено 630 проектов - 278 в номинациях "Дневного эфира" и 352 в номинациях "Вечернего прайма".

НТВ, 2 октября, в 23:55

Театр, который учит смеяться

1 октября 95-летие отмечает один из самых знаменитых и любимых зрителями театров - Театр Сатиры. Летом 1923 года группа энтузиастов - сатириков, актеров и режиссеров - выступила с идеей создать сатирический театр. Он открылся 1 октября 1924 года. Поначалу основным жанром репертуара были политические и бытовые обозрения. Но вскоре за театром закрепилось название - Театр Сатиры. "Смеяться над тем, что смешно, бичевать все мерзкое, тупое, косное, все, что уродливым наростом торчит из нового советского быта", - таков был лозунг.

К 95-летию Московского Академического Театра Сатиры телеканал "Россия К" подготовил специальную программу: спектакль "Орнифль" с Александром Ширвиндтом и Верой Васильевой (30 сентября в 16:40), программа ХХ ВЕК "Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в Театре сатиры" (1 октября в 11:10 и в повторе этого же дня в 01:20), программа "2 ВЕРНИК 2" с участием Александра Ширвиндта (4 октября в 23:35).

В программе ХХ век "Нам пятьдесят..." - праздничный вечер, который состоялся в 1974 году к 50-летию театра. Юбиляров приветствовали бывший сатировец Виталий Доронин, а также легенда нашего искусства Рина Зеленая. А Александр Ширвиндт в разговоре с братьями Верниками вспоминает "прошлые времена" театра, в котором служит всю жизнь. Работу с режиссером Валентином Плучеком, о творческом союзе с Анатолием Эфросом, сотрудничество с Эльдаром Рязановым и многими другими.

"Россия К", 30 сентября в 16:40, 1 октября в 11:10, 4 октября в 23:35

Люка Дебарг: музыка чуда

Об этом пианисте принято говорить как о музыканте, нарушающем все правила и не признающем общепринятые нормы. Возможно, именно поэтому его буквально боготворят в России. После участия в XV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, на котором Люка получил четвертую премию и завоевал сердца российской публики, он стал нашим "национальным достоянием", несмотря на французский паспорт и парижскую прописку. За четыре последних года Дебарг немного освоил русский и стал одним из самых желанных музыкантов для всех главных российских концертных залов.

Новый выпуск программы "Энигма", посвященной Дебаргу (3 октября, 21:40; повтор 4 ноября, 15:40). Автор и ведущая - Ирина Никитина.

А услышать игру Люки Дебарга вы можете в одном из концертов линейки "Юбилейный фестиваль Вербье" (1-4 октября, 17:35). Музыкальный фестиваль Вербье в 2018 году отпраздновал 25-й день рождения. На фестивале собрались звезды современной классической сцены.

3 октября - "Кристоф Барати и Люка Дебарг". Венгерский скрипач Кристоф Барати и французский пианист Люка Дебарг впервые представили совместную сонатную программу. В другие дни в линейке "Юбилейный фестиваль Вербье": 1 октября - "Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье"; 2 октября - "Фортепианные ансамбли"; 4 октября - "Гала-концерт".

Шоу, в котором побеждает честность

4 октября телеканал "МИР" выпускает новое психологическое шоу "Игра в правду". Участники смогут зарабатывать баллы за откровенные подробности личной жизни и знание психологии людей. Не даст соврать игрокам ведущий - актер, комик и продюсер Денис Косяков. В студии программы встретятся шестеро незнакомцев, которые раньше никогда не видели друг друга. Ведущий предложит игрокам ответить на щекотливые вопросы о личной жизни каждого, рассказать пикантные и не всегда приглядные истории. Откровенные ответы будут премироваться баллами. Баллы можно будет получить не только за подробности своей, но и чужой личной жизни. Если игроки сумеют предвосхитить ответы других участников "Игры в правду", еще до того как последние их озвучат, то проницательным героям начислят дополнительные очки. В ходе программы участникам будет предложено выбрать, кто из игроков им наиболее симпатичен, с кем они готовы отправиться в путешествие - главный приз программы. Однако у победителя всегда есть выбор - улететь отдыхать с недавним незнакомцем или забрать деньги.

"МИР", 4 октября, 20:55

Жалуйтесь на здоровье!

Новая правовая программа "Жалобная книга" - на канале Общественное российское телевидение Еженедельная "Жалобная книга" поможет зрителям в решении практически любых вопросов, находящихся в правовом поле. Темы - проблемы, с которыми каждый день сталкиваются десятки тысяч жителей страны. Что делать, если в доме годами протекает крыша, а управляющая компания отказывается ремонтировать кровлю? К кому обращаться, если оборудование на игровой площадке неисправно? Как добиться справедливости, если качество приобретенного товара не устраивает, а магазин отказывается возвращать деньги?

Путь к решению проблемы съемочная группа и эксперты программы - профессиональные юристы - проходят вместе с героями. В каждом выпуске - частные истории конкретных людей, и на их примере - простые и внятные инструкции: к кому обращаться, что делать и чего не предпринимать. В отдельной рубрике "Три коротких вопроса" программа разберет простые спорные ситуации. Обязательно ли платить за лифт жителям первых этажей? Можно ли парковать автомобиль, убрав оранжевый конус? Обязан ли покупатель, разбивший бутылку, возмещать магазину ее стоимость? И другие.

ОРТ, с 27 сентября, 16:30

Неизвестное - об известном

Еще несколько премьер - на телеканале ОТР. Так, он покажет премьерные спецвыпуски программы "Культурный обмен", приуроченные к Году театра в РФ.

Героями нескольких программ станут руководители Большого театра. Первый гость - генеральный директор Большого театра, член президиума Совета по культуре и искусству при президенте РФ Владимир Урин. Ведущий - Сергей Николаевич. Эфир - с 5 октября (в 07:10 и в 19:50).

Еще одна премьера - проект Леонида Млечина "Тридцать девятый. Так началась Вторая мировая", созданный в рамках программы "Вспомнить все". В сентябре исполнилось 80 лет с начала Второй мировой войны. Несмотря на то, что прошло уже много времени, до сих пор многое в ее истории остается непонятным или непонятым, что рождает ожесточенные споры между учеными и даже ссорит целые государства. Леонид Млечин в своей программе постарается пролить свет на некоторые вопросы. Эфир - 5 октября (в 19:20) и 6 октября (в 05:10).

ОТР, 5 октября в 07:10 и в 19:50; 5 октября в 19:20 и 6 октября в 05:10

"Прожарка" в тюрьме

Премьера на ТНТ4 - стендап "Джефф Росс: Прожарка в тюрьме". С 30 сентября ТНТ4 первым среди всех федеральных телеканалов покажет серию лучших американских стендап-концертов и познакомит зрителей с комиками мирового уровня. Джефф Росс - один из самых смелых и провокационных стендап-комиков, которого называют "Грандмастером Прожарки".

Жанр "прожарки" хорошо знаком зрителям ТНТ4. Джефф Росс участвовал во всех голливудских "Прожарках" с 2005 года и всю свою карьеру построил на комедии оскорблений. Но он замахнулся на смертельный номер - "прожарить" не популярных звезд, а самых настоящих преступников. Комик поехал в действующую тюрьму штата Техас и выступил перед заключенными. На концерт собрались все - от пьяных водителей до убийц. Также он заглянул и в женский блок, где даже попытался найти себе пару: "Так, вы уже здесь достаточно долго, чтобы я показался вам красавчиком?". Джефф Росс в тюрьме не только выступил со стендапом, но и неформально пообщался с арестантами: "Я сегодня обедал в вашей столовой и могу сказать, что повара надо судить за попытку массового убийства". Комик узнал личные истории преступников и детали их быта: "Многие, сидя здесь, получили диплом о среднем образовании. Выпускной, небось, отстойный был". В целом, свой опыт он оценил положительно: "Делать шоу в тюрьме очень удобно - никто не может встать и выйти из зала".

ТНТ4, 30 сентября, 23:00