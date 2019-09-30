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Дешевле многих Xiaomi. Раскрыта реальная стоимость новых iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
30.09.2019,  
12:50
Фото: Сайт Apple Фото: Сайт Apple
Фото: Сайт Apple

Себестоимость самого дорогого iPhone нынешнего года - модели 11 Pro Max в максимальной комплектации с 512 Гб памяти - составляешь всего лишь 490 долларов, или менее 32 тысяч рублей. Это выяснили специалисты Tech Insights.

В Соединенных Штатах эта же модель продается по цене 1449 долларов. Себестоимость новых iPhone 11 Pro Max стала выше, чем у прошлогодних iPhone XS Max (443 доллара).

Самым дорогим компонентом новых iPhone стала тройная камера (73,5 доллара), на втором месте - сенсорный дисплей (66,5 доллара), на третьем - процессор (64 доллара).

Многие отмечают, что без учета стоимости сборки, логистических, рекламных и прочих расходов стоимость iPhone 11 Pro Max ниже, чем розничные цены на флагманские модели Xiaomi и других китайских производителей. Например, модели Mi Mix 3 и Mi 9T Pro официально стоят 45 и 34 тысячи рублей соответственно. Смартфон Vivo IQOO Pro с топовым железом и тройной камерой в комплектации 12/128 Гб обойдется в 494 доллара.

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