Доля россиян с максимальной долговой нагрузкой снизилась до 11,3%

Доля граждан, предельная долговая нагрузка (ПДН) которых находится на уровне более 50 процентов, что означает высокую закредитованность, в 2019 году составила 11,3 процента. Это около 5 миллионов человек от общего числа заемщиков, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За последний год клиентов банков с чрезмерной кредитной нагрузкой стало меньше на 1,2 процентных пункта. Доля самых закредитованных заемщиков (ПДН - более 50 процентов) снижается уже четыре года подряд, отмечают авторы исследования.

Меньше всего таких граждан в Псковской области и Москве (по 7,9 процента), а также в Курганской, Брянской и Рязанской областях.

Наибольшая доля самых закредитованных граждан, у которых ПДН превышает 50 процентов, зафиксирована в Амурской области (19,5 процента), в Красноярском крае, в Северной Осетии, а также в Оренбургской и Архангельской областях.

Напомним, банки в России с 1 октября обязаны будут учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщиков. ЦБ введет специальные надбавки за риск по таким кредитам.