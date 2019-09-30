Дональд Трамп потребовал встречи с таинственным информатором из ЦРУ

Президент США Дональд Трамп пожелал встретиться со своим обвинителем, впервые сообщившим о том, что в ходе разговора с Владимиром Зеленским американский лидер пытался оказать давление на украинского коллегу. "Вы знаете, что мы делали в старые времена, когда мы были умными? Правильно. Шпионы и измена, мы привыкли справляться с этим немного иначе, чем сейчас", - прокомментировал действия "крота" президент США, прямо заявив о том, что в его окружении подобное приравнивается к государственной измене.

О сложных отношениях американских спецслужб и Трампа, обвинявшего силовиков в работе на демократов, не писал только ленивый. Но если ранее аноним, написавший разоблачительный рапорт руководству, должен был в случае вызова в конгресс как минимум называть себя, то несколько месяцев назад контролируемая демократами нижняя палата конгресса приняла закон, позволяющий ценному свидетелю "спрятаться за ширмой". В результате личность человека, написавшего письмо на имя директора ЦРУ о разговоре Трампа и Зеленского, теперь, согласно новому акту о конфиденциальности данных, будет скрыта под грифом "совершенно секретно". Первоначально газета The Washington Post предположила, что речь идет о некоем сотруднике американской разведки, который работал или работает в Киеве. Однако от источников ряда СМИ эта версия не получила подтверждения, хотя агентство AP утверждало, что этот человек "очень подкован в украинской проблематике". Личность информатора настолько зашифрована, что даже непонятно, о ком идет речь: о мужчине или женщине. Эта история подтверждает токсичность общения с президентом США для зарубежных лидеров: ведь теперь любой оперативник американских спецслужб, недовольный Трампом, а таких немало в контрразведке, может укрыться "под сенью" закона, свидетельствовать против главы государства и требовать обнародования стенограммы переговоров.

По словам разоблачителя, он не присутствовал при звонке Трампа украинскому президенту, но рассказал о том, что несколько чиновников Белого дома поделились с ним подробностями беседы. Это означает, что от "крота" или "кротов" информация о разговоре двух лидеров "пошла гулять по Вашингтону". При этом информатор добавил интриги, отметив, что эти чиновники якобы заявили ему о том, что "подобное случилось не впервые при этой администрации". Тем не менее спецслужбы до сих пор не смогли установить, кто "слил" чувствительную информацию среди тех 10 человек, имевших возможность услышать беседу Трампа и Зеленского.

Как отмечают аналитики, разоблачитель станет ключевым свидетелем в деле об импичменте президенту США. Он непременно должен появиться в конгрессе, однако, вероятнее всего, даст свои показания по зашифрованной видеосвязи, со "смазанным" лицом и искаженным голосом. Таинственный информатор из ЦРУ, как и положено разведчику, "спрячется за ширмой и маской", чтобы политики, общественность и журналисты не догадались, о ком идет речь. По словам председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа, вероятнее, что информатор даст показания "очень скоро", хотя детали предстоящей с ним беседы все еще прорабатываются, и ее дата пока не определена.

Факт истории

ЦРУ уже имеет опыт расшифровки в медиаресурсах личности действующего сотрудника. В 2000-е годы в одной из статей разведка "отомстила" бывшему послу США в Ираке Джозефу Уилсону, который сомневался в необходимости американского вторжения в эту страну для свержения Саддама. Льюис Либби, помощник вице-президента США сообщил The New York Times о причастности к ЦРУ жены Уилсона Виктории Плейм. После того как личность Либби была вычислена, его приговорили за разглашение секретных данных к длительному тюремному сроку. Лишь в 2018 году он был помилован Трампом.