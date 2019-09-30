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30.09.2019 23:47
Рубрика: Спорт

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Екатерина Александрова стала первой ракеткой России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 219(7977)
Екатерина Александрова примерила на себя роль первой ракеткой России. В обновленном рейтинге WTA она "подвинула" Анастасию Павлюченкову. Хотя позиции у наших девушек в целом не самые завидные: 38-я и 40-я строчки соответственно. Дарья Касаткина, которая закончила прошлый сезон в топ-10, продолжает опускаться. Она уже на 45-м месте. Мария Шарапова и вовсе на 137-м.

Александрова же действительно на подъеме. Она вышла в третий круг турнира в Пекине, обыграв пятую ракетку мира румынку Симону Халеп со счетом 6:2, 6:3. Правда, двукратная победительница турниров "Большого шлема" была явно не в форме. Ее до сих пор беспокоит травма, полученная на турнире в Ухане. Румынка призналась, что ей требуется отдых, визит к врачу и лечение.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Однако обстоятельства этого матча вряд ли кто-то вспомнит, а вот свою личную статистику россиянка здорово улучшила. Александрова проиграла все пять предыдущих матчей против теннисисток из десятки сильнейших, но прервала эту неудачную серию.

- Это был сложный матч, но, думаю, Халеп играла не очень хорошо. Помню, когда мы встречались в Цинциннати, мне пришлось тяжелее, чем сейчас, - приводит слова Александровой официальный сайт тура. - Я старалась сохранять концентрацию на протяжении всей встречи, потому что знала, как прекрасно Симона может играть. Рада, что была сосредоточена до конца матча.

В Пекине удачно стартовали и наши теннисисты. Андрей Рублев пробился во второй круг, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (6:2, 7:5). Карен Хачанов также в двух партиях одержал победу над представителем Уругвая Пабло Куэвасом - 6:2, 7:6 (9:7), отыгравшись со счета 3:6 на тай-брейке.

Хачанов остался на девятом месте в обновленном рейтинге ATP, Андрей Рублев поднялся на одну позицию (35). Даниил Медведев, который 22 сентября взял титул на турнире St. Petersburg Open, остается нашим лидером. Он занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Спорт Теннис Игроки
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