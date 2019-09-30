Экипировка "Ратник" увеличила боевые возможности пехотинца в два раза

Боевая экипировка "Ратник" увеличила возможности пехотинца в два раза. Кучность стрельбы выросла в 1,6 раза, дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости - в полтора раза.

Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда" в преддверии Дня сухопутных войск, который отмечается 1 октября. Он добавил, что в комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник", а он поставляется на вооружение с 2015 года, включены элементы систем поражения, управления, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения.

Генерал армии Салюков уточнил, из чего состоят все эти элементы. В системе поражения - стрелковые, гранатометно-огнеметные комплексы, ручные гранаты и холодное оружие, в системе энергообеспечения - источники электропитания и зарядные устройства, средства преобразования и передачи электроэнергии, в системе жизнеобеспечения - комплекты боевого снаряжения (очки защитные, средства защиты органов слуха, средства маскировки), продовольствия, средства оказания помощи, боевая одежда, а также комплект мониторинга функционального состояния. Система управления включает комплекс разведки, управления и связи, средств обработки и отображения информации. Бронешлем и защитный комплект входят в состав системы защиты.

- Укомплектованность военнослужащих Сухопутных войск новыми комплектами боевой экипировки уже превышает 70 процентов, - сказал Олег Салюков.