Эксперты Китая и России обсудили цифровую трансформацию образования

С 26 по 28 сентября в Москве прошла 2-я Китайско-российская конференция "Цифровая трансформация образования и искусственный интеллект", организованная Высшей школой экономики России и Национальным институтом педагогических наук Китая. В ее работе приняли участие около 200 экспертов в сфере образования, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
По итогам конференции был опубликован отчет "Вызовы и перспективы цифровой трансформации образования и искусственного интеллекта". В нем раскрываются вопросы происхождения и развития применения цифровых технологий в области образования в Китае и России, формирования политики в области цифровой трансформации образования, а также проблематика перспективных направлений в этой области. Цель мероприятия заключается в том, чтобы стать примером для разработки соответствующих политических норм и установок, и реализации практических инноваций.