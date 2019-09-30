Эксперты Китая и России обсудили цифровую трансформацию образования

По итогам конференции был опубликован отчет "Вызовы и перспективы цифровой трансформации образования и искусственного интеллекта". В нем раскрываются вопросы происхождения и развития применения цифровых технологий в области образования в Китае и России, формирования политики в области цифровой трансформации образования, а также проблематика перспективных направлений в этой области. Цель мероприятия заключается в том, чтобы стать примером для разработки соответствующих политических норм и установок, и реализации практических инноваций.