Эксперты Валдайского клуба обсудили противостояние Запада и Востока

Страны Востока стали постепенно возвращаться в стан крупных мировых держав, и это не может не оказывать свое влияние на нынешнюю систему международных отношений. Если еще недавно тенденции в этой системе задавала исключительно западная цивилизация, то теперь ей придется "подвинуться" и принять во внимание совершенно чуждые взгляды и мировоззрения. Такова одна из главных мыслей доклада российских политологов "Время взрослеть, или Оправдание анархии: как отсутствие мирового порядка может способствовать ответственному поведению государств", который обсудили эксперты на XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", открывшемся сегодня в Сочи.

Своими соображениями на счет высказанных в докладе идей со сцены поделились эксперты-международники из Китая, Индии, Турции и Японии - Ван Ивэй, Си Раджа Мохан, Хасан Басри Ялчын и Юити Хосоя соответственно. Несмотря на то, что в исследовании анализируется немало международных процессов, все четыре спикера большую часть своих выступлений посвятили именно вопросу так называемого противостояния Запада и Востока, а также роли России в нем. По мнению Си Раджа Мохана, проводить какую-то однозначную границу между двумя "полюсами горизонта" не стоит. И вместо того, чтобы пытаться выступать на стороне восточных стран, России следовало бы попытаться стать мостом между двумя цивилизациями. "Индия и другие государства хотели бы, чтобы Россия выступила в роли миротворца, в роли третьей силы для других стран, которые пытаются найти свое место между США и Китаем", - сказал Мохан.

Подобные ожидания от Москвы можно отчасти объяснить теми факторами, о которых говорил японский эксперт Юити Хосоя. По его словам, Россия, равно как и Япония, не может определиться, с кем ей по пути: с Западом или Востоком. Москва и Токио в свое время переняли немало черт западных цивилизаций, при этом будучи восточными государствами. Такая же судьба постигла и некоторые другие страны азиатского региона, который сегодня является самым мирным и стабильным, утверждает Хосоя. И секрет этой стабильности кроется как раз в смешении элементов одной и другой цивилизаций, в отказе Азии выбирать, с кем она: с Западом или Востоком. И хоть деление на эти две стороны света все же существует, от него нужно стараться уходить, считает японский эксперт. Нужно создавать много разных центров вокруг Евросоюза, Соединенных Штатов, России, Японии, Китая, а другие страны пусть решают, к кому им комфортнее и лучше присоединиться.

По мнению китайского эксперта Вана Ивэя, делить мир на какие-то конкретные стороны также не стоит. "Мы выступаем за инклюзивную модель", - считает он. Нужно объединять как можно больше стран, стирать между ними "пропасти" в развитии, стараться выводить всех на один уровень.

Представитель Турции Хасан Басри Ялчын же заявил, что сегодня мир пребывает в похожем состоянии, в каком он был до начала Второй мировой войны. Развивается система многосторонних соглашений, а жесткие альянсы являются не более чем пережитком прошлого, считает турецкий эксперт. И все это потому, что государство, играющее роль мирового лидера, вдруг решило перестать быть таковым. Речь идет, конечно же, о США. "То, что в мире появилось много центров политической силы, - выбор Соединенных Штатов", - заявил Ялчын. Началось все это, по его мнению, с администрации бывшего американского президента Барака Обамы. Тогда, в Сирии, Турция на себе прочувствовала, что значит политика "абстрагирования" со стороны США, и решила, что больше не может следовать их курсу. Поэтому она переключилась на режим "многополярности", заводя партнерские контакты с совершенно разными сторонами - главное, чтобы было выгодно.

Тема отказа Вашингтона от главенствующей роли в мире заняла особое место в выступлении и индийского эксперта Мохана. Он напрямую связал ее с проблемой сохранения либерального порядка, обозначенной в обсуждаемом докладе. По его мнению, сегодня США, которые всегда являлись сторонниками этого порядка, выступают против него. Доказательство тому - критика американским президентом Дональдом Трампом всемирных организаций, таких как ВТО, или альянсов, которые всегда были столь "дороги" для Соединенных Штатов. Поворот "лицом" к себе, который выбрала нынешняя американская администрация, имеет свои последствия. И та же Япония тому пример. Несмотря на то, что она всегда была надежным союзником США, теперь Токио все больше начинает проводить более независимую внешнеполитическую линию, которая далеко не всегда нравится Вашингтону, рассказал "Российской газете" японский эксперт Хосоя.