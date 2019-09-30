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30.09.2019 15:32
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Гастроэнтеролог развенчал мифы о растительном масле

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рафинированное масло - настоящий яд, оливковое - кладезь жизненных сил, льняное натощак - "витаминный коктейль" для красоты и пищеварения. Так ли это на самом деле? Гастроэнтеролог Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, развенчал популярные мифы о растительных маслах, пишет aif.ru.

Считается, что нерафинированное масло полезно, а рафинированного лучше избегать. По мнению Алексея Парамонова, эти масла - разного назначения, поэтому противопоставлять их не стоит. Нерафинированное масло хорошо в салате, а на рафинированном нужно готовить еду. "Оно проходит очистку адсорбентами, нагреванием и вымораживанием - в нем не остается ничего, кроме собственно масла. Это хороший продукт для жарки и приготовления кулинарных изделий, в том числе потому, что такое масло не склонно создавать вредные трансжиры в процессе температурного воздействия", - пояснил врач.

Фото: iStock
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На нерафинированном масле жарить продукты не стоит. В процессе нагревания оно теряет полезные свойства и окисляется. А все мнимые полезные свойства нерафинированных экзотических масел, якобы подходящих для жарки, это не более чем грамотно выстроенный маркетинг. Кстати, и жарить на любом масле можно продукты не более чем один раз.

Преувеличена и незаменимость оливкового масла. "Подсолнечное содержит гораздо больше полиненасыщенных незаменимых жирных кислот. В оливковом в основном - мононенасыщенные заменимые. Последние долго считали не лучшими в деле профилактики атеросклероза. Однако эти представления изменились, "вредность" мононенасыщенных жирных кислот в исследованиях не подтверждена", - уточнил Алексей Парамонов.

Врач не рекомендовал принимать натощак любое растительное масло. Это народное средство представляет собой полноценный жировой удар по органам пищеварения, оно излишне стимулирует желчный пузырь и поджелудочную. И если здоровый человек негативного эффекта не заметит, то при наличии желчекаменной болезни все может закончиться перекрытием желчного протока и операцией. Лучший способ употреблять растительные масла - вместе с пищей, в умеренном количестве.

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