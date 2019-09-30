Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным

Нападение на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco стало беспрецедентным по масштабам ущерба, нанесенного одним ударом. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Потери были колоссальные. В одночасье были потеряны 5,7 миллиона баррелей в день, и, конечно, это - беспрецедентная потеря за один инцидент. Однако команда Saudi Aramco проделала феноменальную работу для того, чтобы сдержать негативные последствия этого инцидента и вновь восстановить добычу", - сказал Баркиндо на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также отметил, что Саудовская Аравия добилась полного восстановления добычи нефти.

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco подверглись нападению дронов. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов, однако США обвинили во всем Иран. Тегеран же свою причастность к атакам отрицает.