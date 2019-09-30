"Химки" одержали вторую победу подряд в Единой лиге

Клубы Единой лиги ВТБ лихо вкатились в сезон и радуют болельщиков результативной игрой. Накануне вторую подряд победу в турнире одержали подмосковные "Химки". На выезде "желто-синие" одолели эстонский "Калев" - 86:63.

Отметим, что в лазарете у химчан продолжают пребывать Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Энтони Гилл, Крис Крамер и Петр Губанов. Тем не менее в команде нашлись другие герои, которые способны делать результат. В игре с "Калевом" лидером команды был Янис Тимма. Он стал самым результативным в составе гостей (16 очков). Отличное впечатление оставил и плеймейкер Стефан Йович. Недавно вернувшийся с чемпионата мира серб не замечал соперников, легко разрушая защитные порядки соперника, после чего забрасывал сам и создавал для товарищей оптимальные ситуации. На счету Йовича 12 очков. В составе "Калева" лучшим стал 25-летний форвард Янари Йоэсаар (18 очков).

После матча главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис отметил важность победы:

- Мы не планировали играть подобным образом, так как ожидали увидеть "Калев" в полном составе, а в итоге у них сыграли лишь девять человек. Тем не менее мы провели хороший матч с точки зрения подготовки к Евролиге, особенно это касается различных вариантов защиты, которые будем использовать в дальнейшем. Самое главное, мы показали энергию, старание, взяли подборы, контролировали матч, хотя не все прошло так, как я хотел. И все же мы проделали хорошую работу, я рад этой победе и поздравляю команду с этим результатом.

К слову, стартовый матч в Евролиге "Химки" проведут 3 октября на "Арене Мытищи". Соперником российского клуба станет "Маккаби" из Тель-Авива.

Стартовый матч Евролиги "Химки" проведут 3 октября на "Арене Мытищи" против "Маккаби" из Тель-Авива

Тем временем баскетбольный клуб "Нижний Новгород" сыграет в Лиге чемпионов и станет единственным представителем России в этом турнире.

Чтобы стать участником групповой стадии, нижегородцам пришлось участвовать в квалификации. Наша команда уверенно справилась с этой задачей, дважды обыграв польскую "Легию". В Варшаве "Нижний Новгород" победил - 74:61, а накануне добился успеха на своей площадке - 78:63. Групповой этап Лиги чемпионов стартует 15 октября.