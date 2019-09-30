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30.09.2019 13:24
Рубрика: Общество

В Египте раскопали храм "самого плохого" фараона

Текст: Денис Передельский
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities Фото: Egyptian Ministry of Antiquities
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта обнаружила на севере мухафазы Сохаг руины ранее неизвестного храма, который был построен в эпоху Птолемеев.

Как сообщает Ahram Online, руины храма были обнаружены отчасти случайно. В поселке Тама в Северном Сохаге реализуется мелиоративный проект.

Фото: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet
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Во время бурения рабочие обнаружили остатки сооружения. О находке они сообщили специалистам, и на место прибыла археологическая миссия.

Она провела раскопки и обнаружила храм, принадлежавший Птолемею IV. Это был представитель знаменитой династии Птолемеев, ее четвертый по счету фараон Египта, правивший с 221 по 204 годы до нашей эры.

Генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Мустафа Вазири отметил в своем заявлении, что буровые работы были приостановлены. Теперь археологическая миссия займется восстановлением руин.

По его словам, на текущий момент обнаружена часть стены храма с гравюрами и надписями, упоминающими имя Птолемея IV. Также раскопаны известняковые полы.

Птолемей IV Филопатор был сыном Птолемея III и Береники Киренской. Считается, что именно при нем начался упадок этой династии. За период своего правления он довел Египет до "состояния бессилия и унижения, из которого государство уже никогда не поднялось на ту гордую высоту, которую оно занимало при первых трех царях династии Птолемеев".

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