Индексация пенсий в 2020 году превысит инфляцию

Таким образом, индексация почти в два раза превысит уровень ожидаемой по итогам 2019 года инфляции (3,8 процента, согласно прогнозу минэкономразвития). В начале нынешнего года, напомним, рост пенсий также обогнал инфляцию.
После повышения пенсионного возраста президент России принял решение повышать реальные доходы пенсионеров путем индексации пенсий выше уровня инфляции, напоминает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению произойдет с 1 апреля 2020 года. Предварительно она составит 7 процентов. Это затронет почти 4 миллиона человек, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий.
По данным минтруда, в России проживает около 38 миллионов людей старше трудоспособного возраста.