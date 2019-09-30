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30.09.2019 18:41
Рубрика: Экономика

Автобусам дали ремня

Изменились правила перевозки детей
Текст: Марина Трубилина
Экскурсионные поездки детей на автобусах должны стать безопаснее. С 1 октября вступают в силу поправки в Правила организованной перевозки группы детей автобусами.
Теперь все автобусы для перевозки детских групп должны быть оборудованы ремнями безопасности. Фото: IPGGutenbergUKLtd / iStock

Самое же "громкое" новшество - теперь все автобусы с детскими группами должны быть оборудованы ремнями безопасности. И юные пассажиры во время поездки должны быть ими пристегнуты. Раньше автобусы с ремнями требовались лишь при междугородних перевозках детей, на пригородные и городские поездки это правило не распространялось.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Все эксперты, опрошенные "РГ", соглашаются, что использование ремней во время детских поездок повысит безопасность: от ДТП это не спасет, но может уменьшить их последствия. "Меры разумные, - отмечает директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. - У перевозчиков претензий к этим новшествам нет. Документ продуманный. Неспециализированные компании не станут переоборудовать свои автобусы ради того, чтобы раз в несколько недель перевозить детей, и не станут участвовать в таких перевозках. По сути, этот бизнес отдали тем, кто профессионально им занимается, кто умеет это делать".

Но возникает и проблема. "Очень трудно, - поясняет Татьяна Ракулова, - заставить детей оставаться пристегнутыми всю поездку. Водитель во время движения следит за дорогой и не может полностью контролировать, что происходит в салоне. А наказывают за это между тем именно шофера, а не сопровождающих детей взрослых. И штрафы весьма ощутимые - 3000 рублей для водителя, до 100 000 рублей для организации-перевозчика.

Здесь, говорят эксперты, надо бы ввести систему как для личных авто. Если пассажир не пристегнут, то штрафуют не водителя, а пассажира. Если когда-либо подобные штрафы введут у нас, то, скорее всего, за сидящего без ремня ребенка наказывать будут его законного представителя. В поездке это взрослый, сопровождающий группу. Однако пока введение такого порядка не обсуждается.

Правила организованной перевозки детей автобусами нужно, по мнению экспертов, совершенствовать и дальше. К примеру, сейчас за любое отклонение автобуса с маршрута перевозчику опять же грозит штраф до 100 000 рублей. "А ведь ситуации бывают разные: ребенку стало плохо, захотел в туалет. А за любой съезд с трассы - штраф, - отмечает председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при минтрансе Кирилл Янков. - Надо, наверное, более гибко подходить к этим ситуациям".

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При подготовке поправок в правила перевозки проводилось публичное обсуждение проекта с предпринимателями. Они обращали внимание и на то, что в документе не приведен алгоритм срочной замены автобуса в случае поломки. Предлагали разрешить проезд автобусов с детьми по выделенным полосам. В окончательный вариант документа все эти пожелания включены не были.

Зато стало проще оформлять документы для поездки. Уведомление о ней в пределах города или пригорода можно будет подавать в ГИБДД не за два дня, как сейчас, а за 24 часа. В междугороднем сообщении - за 48 часов.

Изменены и требования к водителям. Сейчас садиться за руль автобуса с детьми разрешается лишь шоферу, имеющему права категории "D" и непрерывный стаж работы к началу поездки не менее года. Теперь будет допускаться перерыв на месяц за последние 13 месяцев.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Происшествия ЧП ДТП Вступают в силу в октябре 2019 года
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