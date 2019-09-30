Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года "минималка" вырастет до 12 тысяч 130 рублей.

Данная сумма равна величине прожиточного минимума за второй квартал нынешнего года. Если законопроект будет поддержан, то МРОТ за год вырастет на 7,5%. С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате в разных регионах будет разный рост - от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников, говорится в пояснительной записке. По данным Минтруда, суммарный объем расходов бюджетов России составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд рублей.

Между тем треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему России в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.