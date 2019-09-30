Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году

Данная сумма равна величине прожиточного минимума за второй квартал нынешнего года. Если законопроект будет поддержан, то МРОТ за год вырастет на 7,5%. С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате в разных регионах будет разный рост - от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.
Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников, говорится в пояснительной записке. По данным Минтруда, суммарный объем расходов бюджетов России составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд рублей.
Между тем треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему России в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.